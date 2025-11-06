23 detenciones este año, la última en Avilés, por robos y estafas: entra en la cárcel un delincuente habitual Fue arrestado por última vez el pasado día 30 después de cometer un robo en la avenida San Agustín

Un individuo al que se le atribuyen más de un centenar de hechos delictivo por hurtos en el interior de vehículos, robos con fuerza y estafa con tarjeta sustraída en Avilés, y que solo en este 2025 ha sido detenido en 23 ocasiones, ha ingresado en prisión tras la última detención, el pasado día 30 de octubre.

Precisamente en la última semana de octubre se registró un notable incremento de robos en vehículos, cometidos mediante fractura de cristales, forzamiento de cerraduras o aprovechando despistes de los propietarios. La Policía Nacional activó entonces un dispositivo para localizar al autor o autores y recuperar los efectos sustraídos, centrando las pesquisas en las zonas más afectadas sin descartar otras.

Las diligencias dieron resultado cuando los agentes pudieron identificar al responsable: un delincuente habitual conocido por su amplia trayectoria delictiva. El individuo fue detenido gracias a la colaboración ciudadana, justo después de haber cometido un nuevo robo en la avenida de San Agustín.

Las investigaciones permitieron comprobar que, además de sustraer efectos personales del interior de los vehículos, utilizaba las tarjetas bancarias robadas para realizar compras, principalmente de tabaco y otros artículos en comercios de la ciudad.

El detenido cuenta con 35 antecedentes previos por delitos contra el patrimonio y diversas reclamaciones judiciales. Tras la tramitación del correspondiente atestado policial, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Avilés, en funciones de guardia, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

