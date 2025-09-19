IU confía en que la Bienal de Arte y Clima relance la actividad del Centro Niemeyer La coalición espera que el complejo se convierta «en un motor para la industria cultural en la ciudad y vuelva a ilusionar a los avilesinos»

La recuperación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer como un motor cultural de Avilés ya tiene fecha. Al menos para Izquierda Unida de Avilés, que ayer expresó su confianza en que la I Bienal de Arte y Clima que se celebrará a partir de mayo del próximo año suponga un aliciente para que el complejo cultural recupere su dinamismo y vinculación con la ciudad.

El coordinador de IU en Avilés, Juan José Fernández, y el representante de la coalición en el patronato del Niemeyer, Agustín Medina, así lo defendieron en una rueda de prensa para repasar los seis primeros meses de la presencia de IU en el órgano de dirección del centro cultural. Fernández destacó la importancia del acuerdo de gobierno de la coalición de izquierdas con el PSOE para lograr dar un nuevo impulso al complejo cultural de la margen derecha de la ría.

Medina, por su parte, expresó su confianza en que la colaboración de tres ministerios en la novedosa Bienal de Arte y Clima sea un impulso a la programación del centro.

«En la memoria de 2024, vemos que sube el número de visitantes, actos deportivos y congresos, pero baja la actividad cultural», reflexionó Medina. Sin criticar los primeros, el concejal considera que la actividad del Centro Niemeyer debe basarse más en la cultura y buscar un reenganche con la ciudad.

Para ello, la receta de IU pasa por «tejer alianzas a todos los niveles», expresó Juan José Fernández, señalando que se había reclamado a la consejera de Cultura y presidenta del patronato, Vanessa Gutiérrez, que aumente el número de patronos privados en la fundación.

Desde la coalición, también se hace una labor discreta en ese sentido. Ayer, Fernández y Medina desvelaron los encuentros mantenidos con la propia consejera de Cultura en los que han trasladado su opiniones e ideas sobre el futuro del centro cultural.

Aparcamiento del centro

Además, Juan José Fernández expresó su confianza en que la empresa municipal RUASA abra el aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer antes de que finalice este año. Según explicó el coordinador local de IU, son los trámites administrativos los que están retrasando la apertura permanente del equipamiento.

«Sabemos que el patronato del Centro Niemeyer aprobará en una próxima reunión la cesión del aparcamiento subterráneo a RUASA. Y ésta está preparando la gestión. Ya conoce el equipamiento que debe adquirir y elabora el plan de gestión. Es una cuestión de plazos administrativos, pero confiamos en que antes de fin de año se abra el aparcamiento», aseguró el coordinador local de Izquierda Unida.