La lista de espera para el ERA supera la oferta disponible La red pública cuenta en la ciudad con 240 camas mientras que 254 personas tienen solicitado el ingreso en una residencia regional

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La lista de espera para ingresar en un centro de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) dobla la capacidad que tiene la red pública en la ciudad, según reconoció el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, a preguntas de la portavoz del PP, Esther Llamazares.

Medina explicó que la red pública en la ciudad cuenta con 240 camas, incluyendo diez concertadas en centros privados. Frente a esa capacidad, el número de personas aguardando para poder ingresar asciende a 254.

Además, la lista de espera para la valoración de la dependencia asciende a 842 personas, siendo la demora más alta de 320 días. Para Esther Llamazares, la conclusión es evidente: «El sistema está desbordado».

Agustín Medina recordó el envejecimiento de la población como uno de los motivos para esa demanda. Sin embargo, aseguró que «la atención a la dependencia y a los mayores es una prioridad y lo seguirá siendo».

Resto de mociones

Los votos de PSOE, PP, IU y Podemos ratificaron la adhesión del pleno al manifiesto contra la violencia machista elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer y que fue leído por la alcaldesa. Sólo Vox votó en contra.

Su edil María Cruz Coto argumentó que el acuerdo no se había elaborado por el Consejo de la Mujer, que se había limitado aprobarlo. No fue el único tema relacionado con la pasada celebración del 25-N. La concejala del PP, Cristina Fernández del Viso, denunció el veto sufrido por las ediles populares en la lectura de los nombres de las mujeres víctimas de la violencia machista y lamentó el contenido y desarrollo de algunas actividades organizadas con motivo de esta jornada.

La concejala de la Mujer, Lucía Fernández Ron, negó cualquier veto hacia el PP y presentó disculpas por su exclusión, asegurando que no volvería a repetirse. Respecto a las actividades organizadas el 25 N señaló que eran propuesta de las diferentes organizaciones feministas, sin que el Ayuntamiento influyese en sus contenidos ni diseño.

Por otra parte, el PP sólo vio aprobada una de las cuatro mociones que había presentado. En concreto, era la que reivindicaba la introducción de mejoras en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) y que planteaba la introducción una auditoría externa para detectar posibles deficiencias y plantear correcciones. Los populares sumaron a sus votos los de Vox y Podemos. El gobierno votó en contra.

El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, argumentó que se trataba de un servicio dependiente del Principado y donde ya existe un compromiso de mejora. Además recordó que los usuarios acuden en procesos bajo tutela judicial «y no sé hasta que punto puede ser legal una auditoría externa».

Las otras tres propuestas rechazadas aludían a un rechazo a la ley de residuos, la protección de los autónomos en toda España y la realización de un informe específico sobre la gestión económico y los contratos del Ayuntamiento de Avilés.