Luz verde para modificar los estatutos e impulsar la Empresa de Servicios Auxiliares Los morados logran que se excluya al cementerio de su futura ampliación mientras PP y Vox critican el proceso de reforma de la sociedad

Los concejales de PSOE, IU y Podemos votan juntos en uno de los puntos del pleno de ayer.

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

PSOE e Izquierda Unida, como ya adelantó este periódico, asumieron ayer la exigencia planteada por Podemos de excluir al cementerio municipal de la futura ampliación de la empresa de Servicios Auxiliares de Avilés logrando de esta manera que el Pleno aprobase la creación de un grupo de trabajo sobre la ampliación de la actividad en la sociedad pública y el cambio de estatutos que pone el mecanismo en marcha.

De esta manera los trece votos de la izquierda municipal se impusieron sin problemas a la suma de Partido Popular y Vox que rechazaron la introducción de cambios en la compañía pública.

El acuerdo supone la creación de un grupo de trabajo integrado por concejales de PSOE e Izquierda Unida y técnicos municipales para analizar los costes de incorpora a la sociedad el servicio de limpieza de instalaciones municipales, incluyendo las fundaciones de Cultura y Deportes, y el personal de la Oficina de Información Turística fuera del horario laboral.

También se deberá analizar el perfil del futuro gerente (actualmente no existe) y su sueldo. Precisamente, la composición del ente fue uno de los motivos de PP y Vox para justificar su rechazo.

Sus portavoces municipales, Esther Llamazares y Arancha Martínez Riola, respectivamente, denunciaron la «opacidad y oscurantismo» que supone apartar a la oposición de ese órgano.

El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Campa, rechazó tal acusación, explicando que «se trata de un grupo de trabajo, como otros tantos que hay en el Ayuntamiento. Los informes y conclusiones se llevarán a las comisiones informativas y al Pleno».

Agustín Medina, portavoz del grupo municipal de IU, incidió en el argumentario asegurando que la medida «será buena para los trabajadores y para la ciudad». David García, portavoz de Podemos, reclamó la exclusión del personal del cementerio (actualmente de gestión directa por parte del Ayuntamiento) como condición imprescindible para apoyar la propuesta del gobierno. «En caso contrario, votaremos en contra», aseguró, siendo consciente que sus dos votos marcan la diferencia entre victoria y derrota para el gobierno. De esa manera, PSOE e IU no gastaron ni un segundo en asumir el cambio.

Además, el Pleno acordó la comparecencia del concejal Manuel Campa para responder cuestiones relacionadas con la gestión de la sociedad mixta Aguas de Avilés.

La propuesta salió adelante con los votos de PP, Vox y Podemos mientras que PSOE e IU votaban en contra.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, trató de forzar un debate sobre los motivos del interrogatorio al edil, pero fue cortada por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que recordó que el Reglamento Orgánico Municipal recogía que se votaba la comparecencia sin más debates, para abordar las preguntas en el siguiente Pleno. El secretario municipal avaló esa interpretación de la normativa.