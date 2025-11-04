El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Mañana, nueva conferencia del ciclo del RIDEA

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación ENEAS, organiza un ciclo de conferencias dedicado a la muralla, un elemento clave en la historia y el desarrollo urbano de la villa. La primera sesión tuvo lugar el pasado miércoles y en ella el encargado de repasar la historia del paramento medieval fue el historiador Román Antonio Álvarez, que también dirige el ciclo.

Mañana miércoles tendrá lugar la segunda de las conferencias y en ella se analizará el plan de recuperación de la muralla desde un punto de vista arquitectónico. La arquitecta municipal, Andrea del Cueto Menéndez, pondrá en contexto este trabajo dentro del Plan Especial del Casco Histórico de Avilés. Será a las siete de la tarde en la sala de conferencias de la Casa de Cultura con entrada libre hasta completar el aforo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  8. 8 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  9. 9 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  10. 10 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mañana, nueva conferencia del ciclo del RIDEA