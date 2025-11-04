Mañana, nueva conferencia del ciclo del RIDEA

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación ENEAS, organiza un ciclo de conferencias dedicado a la muralla, un elemento clave en la historia y el desarrollo urbano de la villa. La primera sesión tuvo lugar el pasado miércoles y en ella el encargado de repasar la historia del paramento medieval fue el historiador Román Antonio Álvarez, que también dirige el ciclo.

Mañana miércoles tendrá lugar la segunda de las conferencias y en ella se analizará el plan de recuperación de la muralla desde un punto de vista arquitectónico. La arquitecta municipal, Andrea del Cueto Menéndez, pondrá en contexto este trabajo dentro del Plan Especial del Casco Histórico de Avilés. Será a las siete de la tarde en la sala de conferencias de la Casa de Cultura con entrada libre hasta completar el aforo.