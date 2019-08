«En este mandato afrontaremos obras en el campo de La Luz, La Toba y la pista de Yago Lamela» Domingo, 1 septiembre 2019, 01:28

-¿Por qué Deportes?

-Siempre he estado también muy involucrada con el mundo del deporte, de hecho estuve dos años en la directiva del Real Avilés.

-Hay una demanda clara de mejora y ampliación de algunas instalaciones.

-Mi despacho está abierto para todo el mundo. Me gusta oír todos los planteamientos, me gusta una escucha activa y trabajar en colaboración con todos los implicados, pero hay que pensar que es necesario compartir recursos y rentabilizarlos. En Avilés hay muchos clubs y hay que buscar las maneras de compartir todos los recursos. Es muy fácil pedir más instalaciones, pero no solo es construir, hay que ver también como se afrontar el mantenimiento.

-Siempre hay quejas de que La Toba está saturada.

-Hay que estudiar bien esos números. De todas formas, se van a hacer proyectos importantes. En esta legislatura nuestra hoja de ruta es nuestro programa, la idea es afrontar la obra en el campo de La Luz, mejorar La Toba y en la medida de lo posible hacer una apuesta por la pista de Yago Lamela. Son inversiones muy fuertes y hay que buscar los recursos, no solo en el Ayuntamiento sino también en el Principado y las federaciones. Hay muchos clubs en Avilés y también tenemos que pedirles su colaboración. La Fundación realiza un gran trabajo. Se les facilita toda la coordinación de horarios y se les dan subvenciones, además yo, como mi antecesora, estaré acompañándoles.

-Siempre se habla de la posibilidad de que los colegios abran más allá del horario lectivo como lo hacían antes para que se usen sus instalaciones deportivas, ¿es viable?

-Las circunstancias no son las mismas que antes. Hay que ver cómo se puede hacer, cómo se pueden operativizar esas instalaciones, pero es complicado porque se necesitan también recursos y hay que pensar que al día siguiente habrá actividad escolar en ese colegio. Hay que analizarlo detenidamente.

-Hay una nueva directiva en el Real Avilés que mantiene una deuda importante con el Ayuntamiento, ¿han tenido reuniones?

-Sí. Tuvimos algún encuentro ya con las dos partes y seguimos en la misma idea de mantener relaciones buenas y cordiales con el mismo compromiso de siempre. El Ayuntamiento es consciente del potencial del fútbol, hay que mirar para el Real Avilés y el resto de clubs. Hay que intentar resolver este problema que se viene arrastrando desde hace tiempo, pero la deuda está ahí y cualquier ciudadano y ciudadana es consciente de que las deudas hay que pagarlas. Las puertas no están cerradas y la idea es buscar soluciones. Veremos cómo evoluciona este nuevo proyecto porque eso también puede cambiar cosas.