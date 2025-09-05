María Josefa Sanz recibirá el Premio Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias

Con motivo del décimo aniversario de la declaración de los Caminos del Norte como Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Federación de Asociaciones del ... Camino de Santiago de Asturias celebrará un acto conmemorativo que el 25 de septiembre de 2025, a las 19.30 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, un acto en el que se entregará el Premio Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias a María Josefa Sanz, historiadora y cronista oficial de Avilés.

Se trata de un reconocimiento simbólico con el que la entidad quiere distinguir la trayectoria de aquellas personas que han contribuido de forma destacada a la difusión y protección del Camino de Santiago, como es el caso de la cronista avilesina.

Se hará en el marco de un encuentro en el que igualmente se quiere rendir homenaje al trabajo conjunto de instituciones, asociaciones, personas y comunidades que, a lo largo de esta década, han contribuido a preservar, valorar y proyectar los Caminos de Santiago de Asturias como un bien cultural de relevancia internacional y un motor de desarrollo para el Principado.

En esta edición, el premio se concederá a María Josefa, Pepa, Sanz Fuentes, historiadora y cronista oficial de Avilés, «por su labor pionera e incansable para dar a conocer los itinerarios jacobeos asturianos y su compromiso con el patrimonio cultural de nuestra región», destacan desde el jurado que ha elegido dicha distinción.

La propia galardonada mostraba ayer su alegría y agradecimiento a la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago de Asturias tras conocer que el reconocimiento de este año es para ella.