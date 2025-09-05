El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Josefa Sanz recibirá el Premio Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias

La Federación de Asociaciones del Camino de Santiago de Asturias celebrará un acto conmemorativo que el 25 de septiembre de 2025, a las 19.30 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo

R. D.

Avilés

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:20

Con motivo del décimo aniversario de la declaración de los Caminos del Norte como Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Federación de Asociaciones del ... Camino de Santiago de Asturias celebrará un acto conmemorativo que el 25 de septiembre de 2025, a las 19.30 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, un acto en el que se entregará el Premio Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias a María Josefa Sanz, historiadora y cronista oficial de Avilés.

