El máximo apogeo del Carbayedo

La temporada 67-68 fue de lo más curioso para el fútbol local. Nada menos que tres equipos de la Villa del Adelantado formaron parte ... de la tercera división: Real Avilés, Club Deportivo Ensidesa y Carbayedo. Para este último supuso todo un hito, ya que el equipo alcanzaba su apogeo. No pudo mantener la categoría, pero dio muestras de una gran combatividad y de la fortaleza que durante esos años tuvo la cantera local. De hecho, casi era un filial del Real Avilés.

Para lograr ese ascenso los jóvenes del Carbayedo realizaron una extraordinaria temporada 66-67 en la por entonces Primera Regional, y que era el culmen de tres ascensos consecutivos desde la base del fútbol modesto. Dirigidos por el ex jugador blanquiazul Antonio Fernández 'Candás'' alcanzaron la segunda plaza final, por detrás del Marino de Luanco, que llevaba a ambos conjuntos comarcales a Tercera División, y con una clara ventaja de ocho puntos sobre el siguiente clasificado, el Siderúrgico, superando incluso a equipos de renombre como Grado, Ceares, Lealtad, Astur, Navia o Narcea.

Aquel equipo del ascenso serviría de base para la superior categoría. Contaba en sus filas con hombres de la talla de Huergo, Isaac, Angelín, Canca, Santos, Arturo, Leocadio, Castro, Noval, Urbano, Carlos I, Toño, Cachorro, Coto, Carlinos y Carlos II, que hicieron las delicias de los aficionados en el estadio Román Suárez Puerta, que compartía con el Real Avilés. De hecho, era un equipo goleador, que llegó a anotar sesenta y un tantos durante el campeonato, pero su mayor solidez estaba en la defensa y su portería, ya que solo encajaron veinte goles en los treinta partidos ligueros disputados, siendo el equipo más destacado en esta faceta.

Había logrado el ascenso como segundo clasificado tras el Marino, debutando en la categoría en el campo de La Mina

El primer partido de la temporada de Tercera División tuvo lugar el 10 de septiembre de 1967 en el campo de La Mina, en Arnao, a donde había trasladado su terreno de juego para los primeros compromisos. Allí jugaron los avilesinos como anfitriones y saldaron el compromiso con un empate a un gol ante el Atlético Gijonés. Para la historia quedó la formación integrada por Isaac; Coto, Angelín, Leocadio; Roberto, Urbano; José Luis, Rosal, Cachorro, Luisín y Toño. El único tanto local fue logrado por Roberto, a los veintinueve minutos de juego.

En el segundo sorprendieron a su oponente Calzada, en Gijón. Nada menos que un triunfo por 1-5, con un equipo similar al precedente, con los únicos cambios de Huergo por Isaac y Menéndez por Rosal. Y para el tercero, el primero de los derbis de la temporada, en este caso ante el Ensidesa, con empate a uno final.

A pesar de ese buen inicio, el equipo acabó pagando su inexperiencia a partir de mitad de la competición y descendió al clasificarse en decimocuarta posición entre dieciséis equipos, tras sumar cinco triunfos y seis empates. Superaron al Calzada y Santa Marina, pero se trataba de una temporada muy complicada ya que para la siguiente se había aprobado una reestructuración de la Tercera División, en la que se formarían dos grupos con equipos cántabros, gallegos, leoneses y vascos. De ahí que al Carbayedo también le acompañaron en el descenso el Marino de Luanco, Siero y Laviana. En cambio, sus vecinos locales tuvieron mejor suerte, ya que el Real Avilés resultó campeón y el Ensidesa subcampeón, aunque cayeron en sus respectivas promociones de ascenso ante Ilicitano y Eibar.

Fichajes del Real Avilés

La experiencia del Carbayedo no pasó en balde a los ojos de los responsables del Real Avilés, ya que de cara a la siguiente temporada tres de sus jugadores realizaron el cambio de equipo. Fueron el portero Huergo, el defensa Carlos Coto y el centrocampista Roberto. Otros jugadores emprendieron su propio camino y el equipo se resintió hasta el punto de finalizar último clasificado en Primera Regional y consumar un nuevo descenso.

Aún así, la hazaña del Carbayedo quedó en la memoria de los buenos aficionados al fútbol avilesino, ya que una formación de barrio se había logrado meter entre los mejores del balompié regional. Su éxito se basaba en la amistad, casi como una familia, en la que el entrenador Candás y el utillero Puro fueron los complementos perfectos de la entidad que presidía Manuel Inclán.