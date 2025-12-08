El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carbayedo de 1967 en tercera división. Arriba: Huergo, Coto, Angelín, Leocadio, Mendoza, Urbano y Concejo. Abajo: Menéndez, José Luis, Rosal, Luisín y Toño.
Recuerdos del deporte en Avilés

El máximo apogeo del Carbayedo

El equipo del barrio alto militó en 1968 en tercera división junto al Real Avilés y Ensidesa

Alberto Rendueles

Avilés

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

La temporada 67-68 fue de lo más curioso para el fútbol local. Nada menos que tres equipos de la Villa del Adelantado formaron parte ... de la tercera división: Real Avilés, Club Deportivo Ensidesa y Carbayedo. Para este último supuso todo un hito, ya que el equipo alcanzaba su apogeo. No pudo mantener la categoría, pero dio muestras de una gran combatividad y de la fortaleza que durante esos años tuvo la cantera local. De hecho, casi era un filial del Real Avilés.

