Imagen del cambio que se hará en la parada de la calle Avilés.

Mejora de la parada de autobús en la calle Avilés, en Llaranes

Y. L.

AVILÉS.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Entre las previsiones de inicio de obra en estas últimas seis semanas del año el Ayuntamiento también prevé iniciar la reorganización de la parada de autobús en la calle Avilés, en Llaranes, para mejorar la seguridad. La inversión de 21.719 euros será ejecutada por Mevals Proyectos y Construcciones y, además de desplazar la parada unos metros en dirección a la Plaza Mayor, se construirá una marquesina. «Era una petición de los vecinos que no se ha podido atender antes porque el Ayuntamiento no era propietario del terreno», aclaraba ayer el edil de Obras.

