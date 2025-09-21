El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Música y aplausos animaron a las modelos. PALOMA UCHA

La moda más inclusiva para mostrar a lo mejor de Avilés

Empresas locales hacen posible el desfile celebrado en la Casa Municipal de Cultura con modelos con diversidad funcional

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Si de algo ha servido esta edición de DiversAvilés es para mostrar lo mejor de la ciudad, su capacidad de tejer alianzas para derribar barreras y lograr, por ejemplo, el desfile de moda del que disfrutaron casi un centenar de personas que no dejaron de aplaudir a los 16 modelos participantes, todos ellos con diferentes grados de diversidad funcional. Empresas como Asturiana de Zinc, Flor de Canela, Tafilate, Aparato, Buena Percha, Unlucky, Cadenzza, Fratelli o Nap demostraron su compromiso con los jóvenes modelos que recibieron todo el cariño y los aplausos del público. Además, por la noche estaba previsto el concierto de la banda de percusión Diversidarte y un recital de Freestyle People, el primer grupo de rap improvisado inclusivo del que se constancia.

Las jornadas concluirán hoy en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura con la representación de 'Sexpiertos', una obra de teatro con Telmo Irureta y Kepa Errasti.

