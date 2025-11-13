«Tenemos un modelo económico frágil y menguante que no podremos mantener» Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo, protagonizó una conferencia sobre la actualidad asturiana en la Sociedad Amigos del País

Ruth Arias Avilés Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

.El exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, pintó ayer una realidad gris de Asturias, muy alejada de los «discursos de Alicia» de los gobernantes actuales que tildó de «autocomplacientes». Vázquez considera que «tenemos problemas enquistados» desde hace tanto tiempo que la mayoría de ellos ya fueron identificados por Jovellanos: se mantiene un cierto aislamiento, falta desarrollo de las ciencias útiles y hay un exceso de leyes y regulaciones.

Añadió en su enumeración que somos la región más envejecida y la de menos atractivo fiscal, que sigue pendiente la reforma de la Administración, existen dificultades importantes en la industria, deficits energéticos y carencias en el sistema educativo.

Con todo, en su opinión, «tenemos un modelo económico fragil, volátil y menguante que no podremos mantener».

El exrector abogó no sólo por cambiar el discurso para poner en el centro el dinamismp económico, sino también por repensar el sistema de protección social, cambiando los modos de cobertura para «capacitar más». Pidió «evaluar la eficacia de las ayudas públicas», algo que no se hace «por falta de voluntad política, porque habría que tomar medidas que no convienen a la política».

Aplaudió el hecho de que «hemos ganado en bienestar y progreso», si bien matizó que Asturias es la penúltima región del país en crecimiento. Y cree que hay «una desproporcionada dependencia del empleo y las rentas públicas». Tras desear que «haya tantas colas de emprendedores como de opositores», consideró que «hemos inventado nuevas formas de depender de lo público».

Como exrector, también se detuvo en la llegada de las universidades privadas a Asturias y sostuvo que «no se debe defender lo público desde la aversión a lo privado», sino abrir puentes de colaboración, y criticó la extension de la gratuidad a cada vez más servicios. «Parece que preocupa más la gratuidad del billete que la calidad del servicio del viaje».

Y abogó también por una transformacion de las instituciones, de donde «las élites intelectuales y empresariales han sido expulsadas» en favor de gentes que «buscan una palanca de ascenso social y sólo se preocupan de gustar y no de gestionar».