La N-632, una asignatura pendiente desde hace más de 34 años Han pasado diez ministros de Fomento, cinco alcaldes y ocho presidentes del Principado sin que se le haya dado solución

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

La construcción de la Ronda Norte, el acceso directo por carretera a la zona portuaria desde la autovía, está pensado para sacar los vehículos pesados de la ciudad. Hace unos días se cumplieron 34 años de la inauguración del primer tramo de la Variante, entre Llaranes a Vegarrozadas, que también se había pensado para lo mismo y por eso ya en 1991 se hablaba de la transferencia de la N-632 al Ayuntamiento, pero los 1,3 millones de pesetas por kilómetro que Obras Públicas concedía a los municipios para urbanizar los viales que dejaban de ser de titularidad nacional no le parecieron suficientes al gobierno de aquel momento.

Desde entonces han pasado diez ministros de distinto signo político, desde Borrell a Óscar Puente; cinco alcaldes, desde Ponga a Monteserín; y ocho presidentes del Principado, desde De Silva a Barbón, sin que se haya dado una solución a una carretera urbana por la que circulan cada día miles de vehículos, no sólo pesados, y caminan decenas de peatones en condiciones muy poco seguras.

El equipo de gobierno actual ha marcado la construcción de los nuevos accesos portuarios como el momento en el que negociará la cesión de la N-632 a su paso por Avilés (El Muelle, Los Telares y avenida de Lugo). Mientras, ha habido mejoras notables en la urbanización de Llano Ponte, de El Muelle y también del primer tramo de Los Telares más recientemente. Además hay un nuevo proyecto de Carreteras para intervenir sobre el pavimento en otras zonas.

Eso no evitará que las aceras sigan hundidas lo que hace que cada vez que llueve se formen lagunas. Tampoco evitará las acumulaciones de agua en la calzada porque para eso es necesario una intervención más en profundidad que reponga todos los sumideros, ni que entre el lavadero de Los Telares y La Maruca los peatones no sepan por donde caminar porque por la margen derecha hay aceras muy estrechas que los vehículos aparcados inutilizan y, por la izquierda, el mal estado de las aceras y la mojadura asegurada tampoco son garantía.