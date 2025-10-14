El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La tripulación recibió ayer a los visitantes en el muelle del Niemeyer. JUAN CARLOS ROMÁN

Una vida dura a bordo de la nao 'Victoria': «Los marineros se comían el cuero para sobrevivir»

Cientos de personas visitarán esta semana en Avilés la réplica del barco que dio la primera vuelta al mundo entre los años 1519 y 1522

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 14 de octubre 2025, 07:02

Comenta

Hoy en día resulta complicado imaginarse como podía ser el día a día de los marineros españoles que dieron la primera vuelta al mundo a ... bordo de la nao Victoria entre 1519 y 1522. Aquella tripulación que pasará a la historia estaba compuesta por 42 marinos y tan solo regresaron al puerto de Sevilla 17, lo que demuestra que fue una travesía extremadamente peligrosa. «Tuvieron que sobrevivir con lo mínimo para comer, se tuvieron que comer hasta los cueros del barco del poco alimento que podían», relata Gonzalo Nogales, encargado de logística de la reproducción de la nao Victoria que se puede visitar en el muelle del Niemeyer de Avilés durante toda esta semana.

