El Grinch, junto a dos seguidores, haciéndole la competencia a Papá Noel.

Navidad creativa en La Exposición, en Avilés

Los más pequeños disfrutaron del día sin cole con dos talleres de manualidades con motivos navideños en la carpa de N'Avilés

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Las familias avilesinas, así como los visitantes que apostaron por Avilés como destino para el fin de semana largo, cerraron ayer el puente de la ... Constitución con una jornada plenamente navideña, con actividades destinadas sobre todo a los más pequeños, que no tenían cole.

