Navidad creativa en La Exposición, en Avilés

Las familias avilesinas, así como los visitantes que apostaron por Avilés como destino para el fin de semana largo, cerraron ayer el puente de la ... Constitución con una jornada plenamente navideña, con actividades destinadas sobre todo a los más pequeños, que no tenían cole.

La carpa N'Avilés, ubicada en la pista de La Exposición, acogió dos talleres de manualidades infantiles con motivos navideños. El primero, a cargo de la empresa gijonesa El Llar Animación y Eventos, consistió en el diseño de stickers de Navidad y de fin de año. Cada niño pudo elegir el color y las pegatinas que más les gustaban, personalizando sus stickers con papeles estampados, cintas y elementos navideños como copos de nieve, abetos o paquetes de regalo.

«Estamos muy satisfechas», comentaban durante la actividad las monitoras Sonia Pérez y Carol Alonso. «Hemos cubierto las 25 plazas y nos consta que se ha quedado gente fuera».

El tren de la Navidad recorre la ciudad con sus vagones y El Grinch le hace la competencia a todo un Papá Noel

En ese sentido, sin inscripción previa, entraron en la actividad los primeros 25 niños de entre 4 y 12 años que llegaron a la puerta, de tal manera que algunas familias fueron previsoras y llegaron a la carpa «con media hora de antelación». Cristina Prieto, mamá de Carolina, sonreía minutos después viendo a su hija disfrutar de la actividad. «No pudimos venir al taller del sábado y tenía muchas ganas de estar hoy. Vinimos con tiempo porque sabíamos que nos podíamos quedar fuera. Fuimos la plaza número 21», recalca.

Y es que Sonia Pérez, que lleva veinte años en el sector, reconoce que «en los últimos años la organización de talleres ha crecido mucho. La demanda es importante y más en fechas navideñas. Se ve también con el tema de las luces. Parece que las actividades infantiles están de moda».

Otro de los atractivos de estas fechas es el tren de la Navidad, con salida en la Plaza de España, cuyos vagones van recorriendo parte del casco antiguo de la ciudad y que siguen siendo un reclamo tanto para los niños como los no tan niños, turistas y locales. «Se no tan los cambios que ha experimentado la ciudad», comenta alguno de los usuarios.

Y de nuevo en La Exposición, además de los talleres, los interesados pudieron disfrutar de la Casa de Papá Noel, de El Grinch, que también generó colas y le está haciendo la competencia al de rojo; de la pista de hielo y los hinchables una jornada más.

El segundo taller de la jornada, bajo el título 'Scrapbooking: crea tu postal de navidad', fue organizado por la emprendedora avilesina Laura González. Los participantes, en este caso 20, de entre 6 y 12 años, aprendieron la técnica del scrapbooking diseñando sus propias postales navideñas.

Por otro lado, las luces navideñas de Avilés siguen generando buenas opiniones y el espíritu de estas fechas tan señaladas sigue conquistando a la mayoría a unos pocos días de que comiencen de verdad las fiestas con la celebración de la Nochebuena, la Navidad y fin de año y regresen a casa avilesinos de todo el mundo.