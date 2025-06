«El objetivo es hacer otro concurso de proyectos que se puedan materializar»

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 6 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Palacio de Valdecarzana acoge hasta el 20 de junio la exposición de las 53 propuestas presentadas al concurso de ideas no vinculante sobre la intervención arquitectónica en el gasómetro II de baterías de cok y en el acto inaugural se aprovechó para hacer entrega de los premios a los proyectos ganadores, tres primeros clasificados y otros tres accésit.

Antes de la ronda de reconocimientos tomó la palabra el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA), Miguel Casariego, que puso en valor la gran participación en este concurso y la calidad de los proyectos presentados. «Estamos muy satisfechos por la participación y queremos agradecer al Ayuntamiento de Avilés, que desde el primer momento haya tenido con nosotros un trato exquisito y hemos coincidido en todos los objetivos y en la forma de plantear el concurso».

Miguel Casariego también aprovechó para instar al Ayuntamiento a colaboran en las futuras tomas de decisiones respecto al destino del gasómetro, «espero que el objetivo de hacer una segunda fase con otro concurso de proyectos y que se pueda materializar la obra se pueda concretar», confió Casariego.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, recogió el guante y aseguró en el acto de inauguración de la exposición que esa es precisamente la intención del gobierno avilesino en el momento en el que toque sentarse a definir los usos, no sólo del gasómetro, sino de los terrenos en su conjunto.

«El día que sea nuestro y el espacio esté urbanizado tenemos que pensar bien qué servicios va a dar a la ciudad porque es un espacio de equipamiento público. Tenemos que ver muy bien ese mix de usos, que sea sostenible económicamente y preste servicio a las empresas y ciudadanos que por allí se muevan. Más temprano que tarde tendremos ejecutar un proyecto y contaremos con el COAA seguro», afirmó Campa.

En el acto estuvo presente la arquitecta Irene Cedenilla, ganadora del concurso de ideas, que puso en valor la iniciativa y también la ciudad, que de hecho no conocía. «Me he llevado una grata sorpresa porque me imaginaba una ciudad mucho más industrial, pero tiene un casco histórico precioso».