Las obras en el interior del colegio de Sabugo, en Avilés, concluirán esta semana

Cuando a finales del pasado curso aparecieron las máquinas en el patio del colegio público de Sabugo de Avilés, la comunidad educativa se felicitaba ... no solo porque por fin empezaban las esperadas obras de ampliación y mejora de las instalaciones sino porque, como dicta la lógica, se iban a desarrollar durante el verano, evitando así interferir lo menos posible en el desarrollo del curso. Tres meses después, los trabajos en el patio apenas han avanzado y la única buena noticia se encuentra en el interior del colegio, donde sí está garantizado que el próximo martes 9, día de inicio del curso escolar, los estudiantes podrán iniciar las clases sin inconvenientes.

En principio, la actuación tiene un periodo de ejecución de nueve meses, con lo cual debería concluir en marzo. Aunque el comedor está previsto en el añadido exterior que se va a construir, de momento se ha habilitado un espacio (un aula de infantil y parte de la sala de profesores) en el interior del colegio, que es quizás lo que más retrasado está.

El resto de intervenciones de mejora está a falta de pequeños detalles como la instalación de algunas ventanas o puertas.

Donde sí se notarán las obras será en el exterior, sobre todo en el patio posterior, del que solo se podrá utilizar la mitad por los trabajos de ampliación. Esto, además, repercute en la celebración de actividades extraescolares, que temporalmente se llevarán a cabo en el colegio Palacio Valdés. Esta solución no ha cuajado entre las familias del alumnado por la distancia entre ambos centro, pero entienden que es circunstancial.

Aunque el mantenimiento de los colegios es competencia municipal, estas obras que conllevan la construcción de un anexo dependen directamente de la Consejería de Educación. El nuevo volumen constaría de 255 metros cuadrados. En él está previsto crear nuevas aulas para educación infantil, un aseo adaptado y comedor, además de despachos, principales necesidades del centro escolar. La actuación tienen adjudicados 200.000 euros en el presupuesto del presente año.

Al ser un colegio cuya edificación está protegida, tuvo que ser el Consejo de Patrimonio Cultural el que aprobara la ampliación solicitada por la consejería de Educación durante la tramitación del nuevo catálogo urbanístico de Avilés. Esto fue en 2018. El Consejo exigía que la obra se redujera la planta baja y que los acabados y la configuración fueran acordes con el edificio protegido.