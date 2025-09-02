El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado en el que se encuentra el patio posterior del colegio. P. UCHA

Las obras en el interior del colegio de Sabugo, en Avilés, concluirán esta semana

El patio estará parcialmente inutilizado durante este curso escolar por la construcción de un edificio anexo

C. R.

AVILÉS.

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:51

Cuando a finales del pasado curso aparecieron las máquinas en el patio del colegio público de Sabugo de Avilés, la comunidad educativa se felicitaba ... no solo porque por fin empezaban las esperadas obras de ampliación y mejora de las instalaciones sino porque, como dicta la lógica, se iban a desarrollar durante el verano, evitando así interferir lo menos posible en el desarrollo del curso. Tres meses después, los trabajos en el patio apenas han avanzado y la única buena noticia se encuentra en el interior del colegio, donde sí está garantizado que el próximo martes 9, día de inicio del curso escolar, los estudiantes podrán iniciar las clases sin inconvenientes.

