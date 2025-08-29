El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Factoría Cultural de Avilés será sede de varios artistas durante los próximos meses para el desarrollo de las Ayudas a la Producción Artística. L. L. P.

Ocho proyectos artísticos avivan el «alma mater» de la cultura avilesina

La Factoría Cultural de Avilés será sede de varios artistas durante los próximos meses para el desarrollo de las Ayudas a la Producción Artística

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:33

Crear sinergias e impulsar proyectos tanto de artistas consolidados como emergentes. Ese es el objetivo de las Ayudas a la Producción Artística de la Factoría Cultural, cuyo resultado en esta edición ha sido la selección de ocho proyectos que durante los próximos meses tendrán como epicentro el espacio cultural avilesino.

Un total de 80 proyectos se presentaron a esta convocatoria, todos ellos con una gran calidad. Así lo destacó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que recibió a los artistas seleccionados.

«Para el área de Cultura uno de los programas más importantes es la Factoría Cultural. Es un espacio de creación artística y también de formación tanto para pequeños como adultos. Para nosotros es el 'alma mater' del área, a parte del teatro Palacio Valdés», destacó Alonso.

'Güercu', de Alba Matilla, es el único proyecto una artista avilesina. En él Matilla se propone reinterpretar la mitología asturiana a través de la leyenda 'Borrina'l Güercu' y el paisaje industrial de la ciudad a través de medios digitales y recursos 3D.

Sobre paisaje industrial también trata el proyecto 'Tocar la superficie. Territorio, Memoria y Materia, de la chilena Josefina Cruzat, quien busca reinterpretar la cartografía de Google Maps para «poner en valor lo que bajo mi punto de vista es importante conservar y proteger».

Sergio Gayol, por su parte, «creía que no tenía ningún proyecto que pudiera encajar», hasta que concibió 'Hebras', una propuesta escénica sobre memoria e identidad a través de prendas olvidadas.

Inés Cámara, de Madrid, propone por su parte un homenaje al tejo a través de esculturas realizadas con barro de Avilés y ligado especialmente a la tradición alfarera con 'Rama que no muere'. Manuel Ángel Pérez, a través de 'Materia Madre', hará lo propio tomando como referencia la castaña, mientras que Noemí Iglesias realizará una instalación con flores de porcelana azul hechas con cobalto reciclado.

Ruth Álvarez reflexionará sobre la naturaleza y el cuerpo a través de 'Cuerpo Umbral', mientras que María Ruisánchez realizará el cortometraje 'Las palabras que no valen'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ocho proyectos artísticos avivan el «alma mater» de la cultura avilesina

Ocho proyectos artísticos avivan el «alma mater» de la cultura avilesina