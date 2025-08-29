Ocho proyectos artísticos avivan el «alma mater» de la cultura avilesina La Factoría Cultural de Avilés será sede de varios artistas durante los próximos meses para el desarrollo de las Ayudas a la Producción Artística

Lucía López Pérez Castrillón Viernes, 29 de agosto 2025

Crear sinergias e impulsar proyectos tanto de artistas consolidados como emergentes. Ese es el objetivo de las Ayudas a la Producción Artística de la Factoría Cultural, cuyo resultado en esta edición ha sido la selección de ocho proyectos que durante los próximos meses tendrán como epicentro el espacio cultural avilesino.

Un total de 80 proyectos se presentaron a esta convocatoria, todos ellos con una gran calidad. Así lo destacó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que recibió a los artistas seleccionados.

«Para el área de Cultura uno de los programas más importantes es la Factoría Cultural. Es un espacio de creación artística y también de formación tanto para pequeños como adultos. Para nosotros es el 'alma mater' del área, a parte del teatro Palacio Valdés», destacó Alonso.

'Güercu', de Alba Matilla, es el único proyecto una artista avilesina. En él Matilla se propone reinterpretar la mitología asturiana a través de la leyenda 'Borrina'l Güercu' y el paisaje industrial de la ciudad a través de medios digitales y recursos 3D.

Sobre paisaje industrial también trata el proyecto 'Tocar la superficie. Territorio, Memoria y Materia, de la chilena Josefina Cruzat, quien busca reinterpretar la cartografía de Google Maps para «poner en valor lo que bajo mi punto de vista es importante conservar y proteger».

Sergio Gayol, por su parte, «creía que no tenía ningún proyecto que pudiera encajar», hasta que concibió 'Hebras', una propuesta escénica sobre memoria e identidad a través de prendas olvidadas.

Inés Cámara, de Madrid, propone por su parte un homenaje al tejo a través de esculturas realizadas con barro de Avilés y ligado especialmente a la tradición alfarera con 'Rama que no muere'. Manuel Ángel Pérez, a través de 'Materia Madre', hará lo propio tomando como referencia la castaña, mientras que Noemí Iglesias realizará una instalación con flores de porcelana azul hechas con cobalto reciclado.

Ruth Álvarez reflexionará sobre la naturaleza y el cuerpo a través de 'Cuerpo Umbral', mientras que María Ruisánchez realizará el cortometraje 'Las palabras que no valen'.

