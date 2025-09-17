El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio Zapico, en el centro junto a la alcaldesa, en su visita a las obras el pasado agosto.
Avilés

Ovidio Zapico asegura que las viviendas de Vilallegre «estarán terminadas en junio del 26»

La popular Susana Arias pone en duda que la obra disponga de licencia válida: «Exigimos rigor y que se actúe conforme a derecho»

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:36

Las obras en el antiguo ambulatorio de Villalegre de Avilés que se convertirán en pisos colaborativos dependientes del Principado, se iniciaron este verano, ... y el consejero Ovidio Zapico asegura que los trabajos «estarán terminados el 30 de junio de 2026, que es cuando tienen que estar». No era lo que le preguntaba la popular Susana Fernández Arias, que sacó el tema en la comisión del Territorio de la Junta General del Principado en su primera reunión del curso. Lo que ella quería saber es si las obras disponían de una licencia en vigor.

