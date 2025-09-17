Ovidio Zapico asegura que las viviendas de Vilallegre «estarán terminadas en junio del 26»

Las obras en el antiguo ambulatorio de Villalegre de Avilés que se convertirán en pisos colaborativos dependientes del Principado, se iniciaron este verano, ... y el consejero Ovidio Zapico asegura que los trabajos «estarán terminados el 30 de junio de 2026, que es cuando tienen que estar». No era lo que le preguntaba la popular Susana Fernández Arias, que sacó el tema en la comisión del Territorio de la Junta General del Principado en su primera reunión del curso. Lo que ella quería saber es si las obras disponían de una licencia en vigor.

«Creemos que comenzaron con las licencias caducadas, porque el permiso se aprobó en abril de 2023, y se pidió una prórroga de seis meses, que caducó también. Después de eso no nos consta ni que se haya abierto un expediente de caducidad ni que se haya hecho ningún otro trámite», explicó la diputada avilesina.

El consejero se limitó a decir que él era consejero desde el 1 de agosto de 2023 y «lo que me pregunte usted anterior a esa fecha, ni tengo por qué saberlo ni tengo por qué responsabilizarme de ello». Aunque sí afirmó que «no me consta ninguna irregularidad».

Fernández Arias exigió «rigor y que se actúe conforme al derecho urbanístico» en una obra que valoró como positiva para ayudar a paliar los problemas de vivienda actuales.

2,7 millones

Las obras supondrán la creación de doce nuevas viviendas, que serán de tipo colaborativo para promover la convivencia entre jóvenes y mayores, en los espacios que ocupaba el centro de salud. Allí se habilitarán, además, salas de estar, despachos y un almacén de bicicletas que se proyectan en la planta baja, en la que se prevé reservar un espacio para un local social para uso municipal.

También se actuará para mejorar la accesibilidad de los portales que dan acceso a las viviendas sociales que ya existen en ese mismo bloque, y se llevará a cabo también una rehabilitación energética de la fachada, que será de utilidad para todas las viviendas, tanto las actuales como las de nueva creación.

La obra, adjudicada el pasado junio a la empresa Esvedra, tiene un coste previsto de 2,7 millones de euros.