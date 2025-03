Pablo Alcántara, historiador: «Había que recordar que antes que Gernika se bombardeó Trubia»

Santy Menor Avilés Sábado, 29 de marzo 2025, 18:58 Comenta Compartir

Después de varios años de trabajo e investigación, viaje a Friburgo incluido, junto a su compañero y amigo Pablo Martínez Corral; el historiador avilesino de tan solo 33 años, Pablo Alcántara, presentó en el Palacio de Valdecarzana su esperado libro 'La Legión Cóndor en Asturias. Antes Trubia que Gernika'. Además de por Corral, Alcántara estuvo acompañado en la mesa por la concejala de Memoria Democrática de Avilés, Ana Solís, y por un amplio público que abarrotó el salón de actos.

En primer lugar tomó la palabra Ana Solís, quien aplaudió la publicación de la obra, pues «es fundamental que se divulguen estos hechos para que se sepa que el nazismo también mató en Asturias, en este caso al servicio de Franco y de sus tropas sublevadas contra la democracia». Además, recordó que «todo este tipo de iniciativas siempre tendrán abierta la puerta de esta nueva concejalía que es la de Memoria Democrática en Avilés».

Avilés también fue bombardeada y sufrió daños materiales y humanos, con cuatro muertes y heridos

El encargado de hacer la introducción fue Pablo Corral, también prologuista de la obra, que utilizó sus minutos para poner en contexto a la audiencia de lo que se sintió entre la población de Asturias cuando comenzaron los bombardeos de la Legión Cóndor. El motivo de la realización del libro no fue otro que «recordar que antes que Gernika se bombardeó Asturias, en concreto Trubia. Porque lo primero es mucho más conocido que lo segundo, con permiso del pueblo vasco».

Ampliar El salón de actos del Palacio de Valdecarzana se llenó hasta la bandera. LVA

Así, el libro es el resultado de un exhaustivo trabajo investigador, que busca ofrecer, también con imágenes para la historia, un relato de los efectos que tuvieron los bombardeos de la aviación nazi durante la Guerra Civil en distintos puntos de Asturias, entre los cuales se encontró Avilés. No en vano, tal y como se recoge en la publicación, la ciudad sufrió daños en varios edificios significativos, como la Casa Consistorial, así como en inmuebles de calles como Rivero o Palacio Valdés. Fallecieron cuatro personas y hubo decenas de heridos. «La guerra no la ganó Franco. No lo hubiera conseguido nunca sin la ayuda de Alemania e Italia».