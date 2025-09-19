«Esto parece un experimento para echarnos del Palacio de Camposagrado como sea» Los estudiantes de la Escuela de Arte reclaman que se active el proyecto de la pasarela a la sede del parque empresarial

Ruth Arias Avilés Viernes, 19 de septiembre 2025

Los alumnos de la Escuela de Arte elevaron ayer sus protestas tras la asamblea celebrada por la mañana frente a la sede del centro, en la plaza de Camposagrado, después de no haber logrado una solución por parte del centro al problema que se les ha planteado este curso y que afecta especialmente al alumnado de cuarto curso de Diseño, que estudian en el Palacio de Camposagrado.

El lunes, cuando se iniciaron las clases, se encontraron con que algunas asignaturas, principalmente optativas pero también obligatorias, se impartían en la sede de Restauración, en el parque empresarial, obligándoles a desplazarse entre ambos edificios sin apenas margen de tiempo para llegar.

«La única solución que nos han dado es darnos flexibilidad en la entrada, pero no nos parece un tipo de respuesta válido», expone Marta López, una de las estudiantes afectadas y que se ha erigido en una especie de portavoz del colectivo. Afirman que la dirección del centro no les ha explicado por qué este año deben desplazarse, algo que hasta ahora nunca había ocurrido, y «sólo nos dicen que en Camposagrado hay problemas de espacio, pero hasta este año esto nunca había pasado».

El traslado a pie entre ambos centros «nos llevaría entre 35 y 40 minutos», y en autobús sobre unos veinte, siempre que coincidieran bien los horarios», por lo que muchos de los afectados no tendrían tiempo material para desplazarse entre clases. «Entendemos que allí las instalaciones son mejores, lo que es una ventaja, pero hasta hora se ha hecho todo en Camposagrado y no pasaba nada», señala López.

Además de una solución a este problema de los alumnos de cuarto, los estudiantes de la Esapa aprovechan para reclamar la activación del proyecto de la pasarela a la escuela, «que lleva siete años paralizado», una solución que reduciría «a la mitad» el trayecto a pie y que, además, supondría una importante ventaja para los alumnos de Restauración, y a futuro también para los de Diseño, que se trasladarán al PEPA cuando esté lista la ampliación del edificio.

Pero de lo que se trata de momento es de solventar el problema actual. «Esto parece un experimento para echarnos de Camposagrado como sea y darle el edificio a la Nebrija», lamentan.

En las próximas semanas se constituirán como sindicato de estudiantes, ya que hasta ahora el colectivo no estaba organizado, para continuar con las protestas en caso de que la dirección del centro no les de una solución al problema de los traslados entre sedes.