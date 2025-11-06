El parque de Las Meanas de Avilés volverá a acoger el mercadillo de Navidad del 19 de diciembre al 7 de enero Este año se instalarán un total de veinte casetas en las que se venderán todo tipo de manualidades, juguetes y regalos y artículos navideños

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:41

El parque de Las Meanas de Avilés volverá a ser un año más el espacio elegido para que se celebre el tradicional mercadillo de Navidad que es siempre uno de los reclamos que más gustan a los avilesinos en estas fechas festivas que ya se están acercando. El mercadillo se celebrará del 19 de diciembre al 7 de enero y en esta edición se instalarán un total de veinte casetas en las que se venderán todo tipo de manualidades, juguetes y regalos y artículos navideños.

Como viene siendo habitual en ediciones anteriores el horario de apertura al público de los puestos que forman parte del mercadillo navideño será de 11.30 a 21 horas, debiendo estar los puestos abiertos como mínimo de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. Como excepción, los días 24 ( Nochebuena) y 31 de diciembre ( Nochevieja) la hora de cierre será a las 20 horas. Por otra parte, los días 25 de diciembre y 1 de enero el horario de apertura será de 17 a 21 horas permaneciendo cerrado por la mañana.

Además de confirmarse la celebración y ubicación del mercadillo nevideño, el Ayuntamiento de Avilés ya ha adjudicado un contrato menor por importe de 18.000 euros para llevar a cabo los servicios de puesta en escena de varios espectáculos que se celebrarán durante la Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles del centro de Avilés el próximo 5 de enero, como previa a una de las noches más mágicas del año para los más pequeños de la casa, y también para muchos de los mayores.

