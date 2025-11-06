El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El mercadillo de Navidad de Avilés volverá a instalarse este año en el parque de Las Meanas. Marieta

El parque de Las Meanas de Avilés volverá a acoger el mercadillo de Navidad del 19 de diciembre al 7 de enero

Este año se instalarán un total de veinte casetas en las que se venderán todo tipo de manualidades, juguetes y regalos y artículos navideños

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

El parque de Las Meanas de Avilés volverá a ser un año más el espacio elegido para que se celebre el tradicional mercadillo de Navidad que es siempre uno de los reclamos que más gustan a los avilesinos en estas fechas festivas que ya se están acercando. El mercadillo se celebrará del 19 de diciembre al 7 de enero y en esta edición se instalarán un total de veinte casetas en las que se venderán todo tipo de manualidades, juguetes y regalos y artículos navideños.

Como viene siendo habitual en ediciones anteriores el horario de apertura al público de los puestos que forman parte del mercadillo navideño será de 11.30 a 21 horas, debiendo estar los puestos abiertos como mínimo de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. Como excepción, los días 24 ( Nochebuena) y 31 de diciembre ( Nochevieja) la hora de cierre será a las 20 horas. Por otra parte, los días 25 de diciembre y 1 de enero el horario de apertura será de 17 a 21 horas permaneciendo cerrado por la mañana.

Además de confirmarse la celebración y ubicación del mercadillo nevideño, el Ayuntamiento de Avilés ya ha adjudicado un contrato menor por importe de 18.000 euros para llevar a cabo los servicios de puesta en escena de varios espectáculos que se celebrarán durante la Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles del centro de Avilés el próximo 5 de enero, como previa a una de las noches más mágicas del año para los más pequeños de la casa, y también para muchos de los mayores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El parque de Las Meanas de Avilés volverá a acoger el mercadillo de Navidad del 19 de diciembre al 7 de enero

El parque de Las Meanas de Avilés volverá a acoger el mercadillo de Navidad del 19 de diciembre al 7 de enero