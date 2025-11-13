Son días intensos para Alfredo Suárez (Oviedo, 1964), presidente de Asturmadi Group, con dos grandes empresas: Astumardi Doors y Reneergy. A su habitual agenda, añade ... los preparativos de la inauguración de la nueva ampliación de sus instalaciones que mañana presidirá el presidente del Principado, Adrián Barbón.

–Mañana celebran sus cuarenta años con una ampliación. ¿Es algo buscado?

–Nosotros empezamos en 1985, en un pequeño taller de 80 metros cuadrados. Desde entonces fuimos creciendo con nuevas inversiones. El cuarenta aniversario coincide con una ampliación de 18.000 metros cuadrados. Ahora tenemos 20.000 metros cuadrados de fábrica. Llevamos ya diez años en el mundo de la fotovoltaica y queremos celebrar estos 40 años inaugurando su nueva planta.

–Además, este año se puso en marcha un centro de I+D.

–Sí. En total tenemos veinte ingenieros. Siete están en I+D y el resto atendiendo a las necesidades de producción. Posiblemente en energía solar tenemos una de las mejores ingenierías de Europa.

–Con esta ampliación, ¿cómo quedan sus instalaciones de Avilés?

–La planta de solar puede llegar a producir un gigawatio al año a tres turnos; tenemos tres líneas de perfilado automáticas que, en nuestro sector, poca gente las tiene; un almacén de bobinas con una capacidad de 10.000 toneladas que rotamos tres veces al año, para llegar a las 20.000-30.000 toneladas.

–¿Ahora?

–Pensamos en mercados emergentes. México será un mercado muy potente. Ahí ya tenemos una fábrica de puertas e igual metemos una línea de perfilado para hacer los bastidores bajos, las incas. La estructura superior se exportaría desde España. Exportamos el 80% de la producción de ambos líneas de producción, lo que nos da mucha flexibilidad: En un momento puedo ir mal en un sector, pero el otro me compensa. Además, tenemos unas instalaciones muy robotizadas y capacidad de organizar al equipo en función de las necesidades. Existe un problema por falta de mano de obra capacitada. El siguiente paso que daremos será una escuela de formación para cubrir nuestras necesidades. También podría atender las necesidades de otras empresas.

–¿Y en plantilla ?

–En todo el grupo, unos 180. En Avilés, unos 80.

–Ustedes empezaron con puertas de madera.

–Sí. Y acorazadas. Creo que la mitad de las casas de Avilés tienen puertas nuestras. Vendía por las casas. Fue una época apasionante. Empecé desde la nada y lo pasé genial. De hecho, hoy en día me sigo divirtiendo mucho.

–Su grupo se estructura en dos grandes áreas. ¿Piensan incorporar más?

–Ahora mismo tenemos una gran carga de trabajo. Los aranceles de Trump nos están dando guerra, especialmente en Asia porque aumenta la competencia. Pero presumo de una ingeniería en renovables como pocas hay en España.

–En su momento fueron la primera empresa española homologada para vender en Japón.

–Sí, logramos una obra muy potente. Eran otros tiempos. Hace un año cambiamos toda la estructura comercial y recientemente también el área de renovables, con un nuevo director general, Pedro Campesino. Es una persona de mi plena confianza.

–¿Qué ha aprendido en este tiempo que pueda trasladar a otros empresarios?

–Aprendí a caer y a levantarme. Soy como los toreros, estoy lleno de cornazos. Y siempre me apoyé mucho en mi familia. Es fundamental. En los malos momentos siempre están a tu lado con su apoyo.

–¿Existiría Asturmadi sin su esposa, Flor Álvarez?

–Sí, porque la creé yo. Pero sería diferente. Flor me dio un apoyo moral toda la vida. Está en el 'back office', es una persona culta, inteligente. Asume las relaciones públicas. Yo soy más de taller, de la fábrica.