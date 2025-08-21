El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Antonio Pérez Simón junto a su nieto, en el centro, escuchan las explicaciones de la comisaria Alicia Vallina. Alex Piña

Pérez Simón «siempre encantado» de que el público pueda disfrutar su colección

El empresario asturmexicano visita la exposición con obra de su propiedad que se muestra en la Casa de la Cultura de Avilés: «Está bellísima»

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:09

Inaugurada en abril, han sido miles de personas las que han pasado por la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura para ver la muestra 'Artistas Asturianos en la Colección Pérez Simón', un recorrido por la historia del arte asturiano que este jueves ha visitado el coleccionista Juan Antonio Pérez Simón acompañado por su nieto Jorge Camacho Pérez Simón. Tanto la alcaldesa Mariví Monteserín como la consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez aprovecharon para agradecer la generosidad del empresario asturmexicano que se muestra abierto a mantener en el tiempo esta colaboración público-privada, como la definió la regidora.

«Nosotros consideramos en ciertos momentos o con cierto tipo de pintura que puede ser adecuado presentarlo aquí. Hay la buena voluntad del museo y la nuestra de presentarlo y (nosotros) estamos encantados siempre», afirmó tras recorrer la muestra guiado por la comisaria Alicia Vallina y manifestar que «está bellísima». Vallina aludió a las limitaciones del espacio que aún así no habían impedido una exposición «elegante, compensada y ordenada» formada por 16 pinturas de autores asturianos desde el siglo XIX hasta la actualidad y cuatro esculturas.

La consejera Cultura Vanessa Gutiérrez puso en valor la importancia que para los asturianos tiene el préstamo de su colección. «No es tan habitual esa sensibilidad para compartir su colección de arte. Es muy generosa su forma de entender su vocación», manifestó.

Puso en valor «una sensibilidad extraordinaria con el mundo del arte, que lo lleva a ser, desde hace muchísimos años, uno de los principales coleccionistas» y subrayó su «compromiso» con Asturias. «Lo que hoy vemos es una pequeña muestra de la colección que tiene de artistas asturianos y que es de agradecer» porque, según añadió, está atento a lo que se produce y siempre dispuesto a incorporar.

Para Mariví Monteserín es un buen ejemplo de la colaboración público-privada. «Él tiene la propiedad, nosotros los lugares de exhibición. Juntos podemos hacer cosas para que disfruten nuestros alumnos, vecinos y vecinas, gente que nos visita» y esta línea es en la que se quiere seguir profundizando para el Palacio de Balsera (antiguo conservatorio). «Trabajar mucho con coleccionistas y con instituciones como el Reina Sofía o el Museo del Prado o el Bellas Artes de Asturias», resumió la alcaldesa.

En la visita estuvo el artista Favila que, ante el interés de Pérez Simón, compartió algunas anécdotas de los inicios pictóricos de Hugo Fontela en la Escuela de Artes y Oficios.

