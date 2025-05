Peris-Mencheta, actor y director: «Avilés es mi trébol de cuatro hojas»

Santy Menor Avilés Miércoles, 7 de mayo 2025, 15:18 Comenta Compartir

El actor y director Sergio Peris-Mencheta vuelve a Avilés poco más de un mes después de dirigir '14.4' y en esta ocasión lo hace con un estreno absoluto bajo el brazo: 'Blaubeeren'. Un texto sobre el Holocausto, cuya autoría corresponde al dramaturgo Moises Kaufman y a la escritora Amanda Gronich, que fue finalista en los Premios Pulitzer de Teatro de 2024. La cita será este jueves 8 y viernes 9 de mayo de 2025 a las 20 horas en el Teatro Palacio Valdés, dentro de la programación de escenAvilés.

La obra, producida por Barco Pirata y Producciones Teatrales Contemporáneas, fue presentada en el Teatro Palacio Valdés por el director -que intervino por videoconferencia-, un habitual de los escenarios avilesinos, y por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, acompañados del elenco de actores y actrices con Clara Alvarado, Víctor Clavijo y Nacho López, entre otros.

«Estamos muy agradecidos por que Sergio estrene en Avilés su primera obra después de su proceso de salud» Yolanda Alonso Concejala de Cultura

«Sergio hoy es el gran protagonista, aunque esté un poco ausente, presente gracias a la telconlogía. Estamos muy agradecidos por que su primera obra después de su proceso de salud -a principios de 2024 anunció que padecía leucemia- se estrene en el Palacio Valdés. Para nosotros, emocionalmente, es muy importante», comentó Yolanda Alonso. «Desde 2012 ha estado aquí en el teatro, diez veces como director, con obras importantes como Lehman Trilogy. Y parece que cuando Sergio estrena aquí el teatro tiene ese toque de oro que le profesa mucho éxito a sus producciones».

Además, la concejala de Cultura expuso que «la temática toca muy de cerca a los avilesinos, pues también hemos tenido deportados en los campos de concentración, sobre todo en Mauthausen. Es una obra muy esperada aquí por lo que somos y nuestra historia». En ese sentido, «para el jueves ya están prácticamente todas las entradas agotadas y sí que hay algo más de margen para el viernes. Animo a la gente a que se dé prisa si quieren ver este espectáculo. Además, para lo que suelen ser las obras de Sergio Peris-Mencheta, solo dura una hora y veinticinco», bromeó.

Peris-Mencheta, además de director de la obra, es el responsable de la adaptación de una historia que cuenta las extraordinarias e inquietantemente ordinarias vidas de los nazis que trabajaron en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. «El autor Moises Kaufman es la persona que me presentó el guión. Desde la foto de la portada me enganchó y pronto empecé a visualizar lo que quería, y el elenco de actores con el que quería contar. Necesitaba que fuesen también músicos, por cómo es la obra y la verdad es que estoy muy feliz con los resultados de los ensayos. Aunque no pueda estar presente en el estreno, el trabajo está hecho y estoy seguro de que va a salir fenomenal. A partir del jueves la obra ya es de los actores».

La gran mayoría son viejos conocidos de Peris-Mencheta, como Víctor Clavijo, reconocido actor algecireño que lleva desde los noventa trabajando en teatro, cine y televisión, con apariciones en series como '30 Monedas', de Álex de la Iglesia, 'Amar es para siempre' o 'Cuéntame'. Por primera vez trabajará con Clara Alvarado, con pasado en teatro con 'La llamada', entre muchas otras producciones, o 'La casa de papel' o también 'Cuéntame' en televisión; y con el prometedor actor vasco Eric de Loizaga. «La persona que tenía en la cabeza no pudo participar por motivos laborales y personales, conocí a Eric en una prueba y su manera de actuar me enamoró desde el primer momento. Es músico también y estoy muy contento con la elección». En definitiva, «Avilés es mi trébol de cuatro hojas y, aunque no puedo estar presente por motivos de salud, confío en que el estreno nos vuelva a dar suerte».

«En la obra se reflexiona sobre cómo los seres humanos somos capaces de ser cómplices de locuras como el holocausto» Víctor Clavijo Actor

Como representante del reparto habló Clavijo, a quien la obra le sienta como anillo al dedo. «Me encanta la fotografía, la música y siempre me ha interesado mucho esa época nazi. Cómo los seres humanos, incluso personas con formación y trabajos que no parecen compatibles con eso, somos capaces de subirnos a esa ola y ser de alguna manera cómplices de locuras como la del holocausto. Creo que sigue ocurriendo en nuestros días», lamenta. «Esta obra lanza muchas preguntas, da algunas respuesta e invita a reflexionar».

Las localidades disponibles se pueden adquirir en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura, las web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es y desde dos horas antes del comienzo en la taquilla del teatro.