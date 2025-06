Pescadores deportivos piden un mayor control de la actividad en la ría de Avilés

Pescadores deportivos habituales en la ría de Avilés reclaman un mayor control y vigilancia sobre esta actividad. En los últimos meses han visto ... como ha aumentado el número de personas apostadas en ambas márgenes pescando y muchas de ellas con licencias que no son de Avilés. «Viene gente de todas partes, a veces hay más de cien personas pescando, parece una verbena», afirman varios de los pescadores en representación de otros muchos más que comienzan a tener agotada su paciencia.

Aseguran, además, que algunos de estos 'nuevos compañeros' no respetan las normas y se llevan todo lo que pescan. «Si arrasan con los chipirones, incluso los más pequeños, no cogeremos calamares luego, pero a ellos no les preocupa nada», lamentan.

Ellos han llamado en varias ocasiones a las autoridades competentes en la materia en busca de atajar este problema, que cada vez va creciendo más. Pero aseguran que no han encontrado la respuesta que esperaban, ya que no ven que haya un mayor control sobre la pesca que se realiza en ambas márgenes de la ría ni por la Policía del Puerto ni por el Seprona de la Guardia Civil. Por no respetar, dicen, que ni se respeta en muchas ocasiones los horarios establecidos para la pesca. «Con un mayor control pidiendo licencias y seguros, tanto en la zona de pesca como luego la venta fraudulenta, seguro que esto estaba solucionado rápidamente», mantienen.

Suciedad

La masificación y la falta de respeto a una conducta cívica mínima tiene ya sus resultados en la suciedad que se puede ver en el pantalán de San Balandrán, en donde hay restos de tinta por todas partes y se temen que muy pronto desperfectos. Los restos de tinta también son habituales en el paseo de la ría.

A sus peticiones, los pescadores deportivos añaden algunas más en relación al mantenimiento de los espacios públicos. Una de ellas es que se enciendan cinco farolas que llevan años desconectadas en la zona de San Juan de la margen derecha y otra que se coloquen, también en este espacio, papeleras, además de mantener carreteras y aceras.