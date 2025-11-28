Los planes de emergencia y las pólizas, la principal traba en las fiestas de los barrios de Avilés

Están habituados a organizar festejos. Fiestas de varios días en espacios públicos, carreras, pasacalles o desfiles, por ejemplo. Y lo hacen todos los años, pero ... todos los años hay problemas porque la normativa es exigente y rígida y ellos son voluntariosos pero muchas veces no tienen tiempo suficiente o conocimientos. De ahí que ayer el concejal de Disciplina Urbanística de Avilés, Noé Vega, convocara a diecinueve asociaciones y comisiones de festejos en el salón del plenos del Ayuntamiento. Junto a un subinspector de la Policía Local y a dos técnicas municipales explicó «lo mínimo imprescindible» para que las fiestas puedan ser organizadas (y autorizadas) en tiempo y forma y sin sobresalto alguno.

«Nosotros vamos a los mínimos, que son los que nos marca la ley, sobre todo en temas de seguridad. Los mínimos en cuanto a seguros, para los aforos de las fiestas, los seguros de acceso a los recintos, planes de emergencia, planes de autoprotección, los mínimos para que haya unas fiestas seguras, que al final es lo que queremos todos», subrayó antes del inicio de la misma.

Aunque la normativa no ha cambiado, el edil quería también escuchar las «necesidades, dudas y problemas» que pudieran tener los organizadores. Y los tienen. Son los habituales: los planes de emergencia, que este año hay que ampliarlos, el aumento de casi todas las polizas y el papeleo. «Ha que estudiar Derecho para presentar todo lo que piden», expresaba gráficamente uno de los participantes.

Noé Vega insistió en que hay que cumplir la ley y recordó que, solicitando todo con tiempo, tendrán su colaboración para ir solucionando los obstáculos que encuentren. En cualquier caso, defendió el modelo de instancia única instaurado hace unos años. «Es lo más completa posible. Si van a necesitar poner una carpa, si van a necesitar poner una barra de un bar, si va a haber orquesta, todo eso puede ir en una misma instancia, con la mayor información posible para que todo ello vaya lo más completo posible de mano», explicó.

Según él, con esta instancia toda la burocracia «se reduce a un solo papel». «A un solo documento en el que, si está bien complementado y está bien formulado, con la documentación de lo que se solicita incorporada, aunque luego puede haber cosas que puedan cambiar o que hasta dentro de un mes de las fiestas no lo puedas tener, pero lo básico que se va a montar las fiestas, que es la orquesta, ya lo tienes», explicó. Por ejemplo, la orquesta, que se suele contratar con mucho tiempo de antelación. En ese caso, « ya puedes ir hablando con la orquesta, pidiéndole los seguros, pidiéndole los certificados de montaje, todo. Y lo otro ya se puede ir solventando sobre la marcha».

Todo lo fácil que lo ve el concejal, lo ven difícil las entidades. A pesar de que no se estrenan en la organización de festejos. Pero ayer insistieron en «lo complicado» que es cumplimentar y atender la numerosa documentación que se solicita.