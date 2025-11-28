El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión con los representantes de asociaciones y comisiones de festejos. LVA

Los planes de emergencia y las pólizas, la principal traba en las fiestas de los barrios de Avilés

El concejal de Disciplina Urbanística de Avilés convoca a asociaciones y comisiones para aclarar dudas y pasos en la organización de festejos

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:36

Comenta

Están habituados a organizar festejos. Fiestas de varios días en espacios públicos, carreras, pasacalles o desfiles, por ejemplo. Y lo hacen todos los años, pero ... todos los años hay problemas porque la normativa es exigente y rígida y ellos son voluntariosos pero muchas veces no tienen tiempo suficiente o conocimientos. De ahí que ayer el concejal de Disciplina Urbanística de Avilés, Noé Vega, convocara a diecinueve asociaciones y comisiones de festejos en el salón del plenos del Ayuntamiento. Junto a un subinspector de la Policía Local y a dos técnicas municipales explicó «lo mínimo imprescindible» para que las fiestas puedan ser organizadas (y autorizadas) en tiempo y forma y sin sobresalto alguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  2. 2 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  3. 3 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  6. 6 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  7. 7 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  8. 8 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  10. 10

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los planes de emergencia y las pólizas, la principal traba en las fiestas de los barrios de Avilés

Los planes de emergencia y las pólizas, la principal traba en las fiestas de los barrios de Avilés