La Policía Local suma dos drones para obtener vista aérea en algunas emergencias

La Policía Local avilesina incorporará dos drones que permitirá a los agentes obtener una vista aérea en situaciones en las que se considere que es necesario complementar la observación a pie de calle, como puede ser en emergencias o en eventos en los que se produzcan grandes aglomeraciones de personas.

Las dos aeronaves no tripuladas serán útiles también en tareas como la búsqueda de personas, la vigilancia de tráfico, el control de zonas en donde se produzcan denuncias de inseguridad y, en general, como apoyo en situaciones con mala visibilidad o acceso complicado, según explicaban ayer desde la Policía Local.

El Ayuntamiento ha adquirido los dos drones a la empresa Avistadrone para lo que ha realizado una inversión de 9.480 euros. Los aparatos, uno de clase C1 y otro de clase C2, disponen de los más avanzados sensores, cámaras de retransmisión en directo y sistemas de radiocontrol, pudiendo alcanzar alturas de hasta 6.000 metros y distancias de hasta 35 kilómetros.

La plantilla de la Policía Local ya ha comenzado a formarse para su uso así como en el marco legislativo que regula su utilización. Concretamente, una veintena de agentes cursan actualmente tanto la formación necesaria para la obtención de licencia de vuelo de estos aparatos, como para su uso específico por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad. De esta forma Avilés se suma a otros concejos asturianos en los que sus policías locales cuentan con estos equipos como Valdés o Gijón, por ejemplo.