El PP abandera la lucha por la ampliación de la atención temprana en Asturias: «Necesitamos que llegue a los seis años»

El Partido Popular de Asturias, junto con el PP de Avilés, organizó una charla-coloquio sobre atención temprana en la que participó la plataforma ' ... Hasta los seis'. Asturias es una de las pocas comunidades autónomas de España donde la atención temprana no se extiende hasta los seis años. Así, a partir de los tres, los niños se quedan sin terapias gratuitas especializadas de logopedia, fisioterapia o estimulación.

Ante esa tesitura, la diputada regional del Partido Popular, Beatriz Polledo, anunció que llevará al pleno de la próxima semana una proposición no de ley para «instar» al Gobierno que preside Adrián Barbón a que cubra «las necesidades hasta los seis años». No en vano, el presidente ya se ha reunido anteriormente con diferentes familias y representantes de la plataforma 'Hasta los seis' que le han trasladado la problemática, sin que haya ofrecido todavía una solución en firme.

«El Gobierno de Barbón no puede seguir escudándose, como ha hecho hasta ahora, en la supuesta atención en el ámbito educativo», señaló la diputada popular en la charla. «El 80% del desarrollo cerebral ocurre antes de los seis años y los trastornos del neurodesarrollo como el TEA, TDAH, síndromes genéticos o trastornos de lenguaje suelen detectarse entre los tres y seis años».

En la charla participaron la diputada regional Beatriz Polledo, Estefanía Rodríguez, Juan Nicieza y la plataforma 'Hasta los seis'

Además, sentenció que «solo en nuestra región, escolarices o no al niño, te quedas sin este servicio público, dependiendo totalmente de la economía familiar. Esto hace solo aquellas familias que se lo pueden permitir, tengan que asumir el coste de las terapias privadas que asciende desde los 600 a los 1.300 euros».

En la misma línea, la presidenta del Partido Popular de Avilés, Estefanía Rodríguez, señaló que «la Atención Temprana es un derecho público, universal y gratuito, al que los menores de 0 a 6 años deberían poder acceder en condiciones de igualdad, tal y como exige la normativa, sin importar la comunidad autónoma de procedencia».

También participó en la charla el concejal avilesino Juan Nicieza, que llevará hoy al pleno del Ayuntamiento de Avilés otra moción para ampliar los servicios de atención temprana. Y, en representación de la plataforma 'Hasta los seis' estuvo su presidenta, Begoña Morales. «Las terapias que nuestros hijos reciben en atención temprana no son comparables al apoyo educativo que se ofrece a partir de los tres años. No son impartidas por los mismos profesionales (son maestros, no psicólogos, logopedas…especializados), no trabajan áreas concretas, simplemente son apoyos para poder llevar una vida curricular óptima», alerta.