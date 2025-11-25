El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
El Punto de Encuentro Familiar de Avilés está en la calle Balandro. Marieta

El PP de Avilés reclama que se revise la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar

Los populares elevarán al Pleno municipal una moción para requerir una actualización del servicio tras las quejas de varias familias

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

El Partido Popular de Avilés presentará en el próximo Pleno del próximo viernes una moción destinada a promover una revisión integral del modelo de ... funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en Asturias, con especial atención al servicio que se presta en Avilés tras repetidas denuncias por parte de familias usuarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP de Avilés reclama que se revise la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar

El PP de Avilés reclama que se revise la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar