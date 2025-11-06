El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El PP presentará un recurso contra las ordenanzas del precio de la ORA y los aparcamientos

A. L. J.

AVILÉS.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El Partido Popular de Avilés ha anunciado que próximamente presentará un recurso de reposición contra las ordenanzas que regulan las tarifas de la ORA y los aparcamientos municipales y que fueron aprobadas en el Pleno municipal el pasado 31 de octubre. La justificación que plantean los populares para recurrir ambas ordenanzas tiene que ver con la viabilidad de los estudios económicos que las avalan, aunque desde el equipo de gobierno de coalición ya anticipan que la denuncia no parece tener recorrido jurídico por la base en la que se sustenta.

El hecho es que el PP denuncia que dichos estudios económicos están firmados por un cargo eventual y no por técnicos municipales, algo que los populares entienden que no cumple con la legislación vigente.

En este caso es cierto que los documentos están firmados por un cargo eventual, más concretamente el Director de Empresas Participadas, una figura que los Ayuntamientos utilizan habitualmente como intermediarios con las empresas con las que mantienen contratos o concesiones.

Cabe señalar que además estos informes fueron ratificados posteriormente por dos técnicos municipales, concretamente el Secretario municipal y la técnica de gestión de ingresos, lo que daría validez a los estudios económicos según defienden desde el área de Hacienda. Sin embargo, el PP recurrirá ambas ordenanzas al entender que no cumplen con la legalidad.

