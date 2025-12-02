El 75,33% de la inversión de Asturias para la comarca se concentra en Avilés

El 75,33% de la inversión regional en la comarca recaerá en Avilés, según el documento registrado en la Junta General delPrincipado. En total, el ... listado de inversiones recoge actuaciones detalladas por valor de 20.246.413. En la enumeración no aparecen las actuaciones previstas en la Manzana del Talento de Valliniello, si bien desde el gobierno municipal se cifró ayer la inversión que se desarrollará 2.200.000 euros, casi las misma cantidad que recibirá la administración local a través del gasto corriente consignado por la administración pública y que eleva a 24.160.140 euros la inversión del próximo año en la ciudad.

Lo que representa el 75,33% de los 32.070.171 euros que, según el listado de inversiones, el Principado invertirá en la comarca. Con todo, es un dinero que no se puede dar por cerrado, ya que el presupuesto recoge las convocatorias pendientes de desarrollar . El gobierno de Avilés no ha incluido en su relación actuaciones que se desarrollarán en otros municipios y que beneficiarán al concejo.

Es el caso de las dos partidas para impulsar la construcción del Albergue Refugio de Animales (ARA) que impulsa el consorcio liderado por el Ayuntamiento de Avilés y que se invertirá en Candamo. El próximo año deberá recibir 278.401 euros para los accesos y 114.401 euros para las redes de servicios que necesita para su actividad.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, expresaba ayer una valoración positiva del proyecto de presupuestos regionales para asegurar que «refleja la buena sintonía entre las dos administraciones y los partidos que gobernamos en ellas. Los proyectos importantes para Avilés han ido apareciendo en ellas y en 2026 se llevarán a cabo infraestructuras e inversiones cruciales», aseguró.

Satisfacción en el gobierno de Avilés

El edil aseveró que las cuentas autonómicas para 2026 «consolidan proyectos importantes y pone en marcha actuaciones muy demandadas para responder a necesidades concretas en educación, vivienda, movilidad, innovación e industria».

Así la consejería de Vivienda mantiene partidas que superan los dos millones de euros para incorporar las obras de rehabilitación de doce viviendas en la calle Francisco Legurburu en Villalegre, en el antiguo centro de salud. Además, incorpora 2,4 millones de euros para la construcción de 235 nuevas viviendas.

Con todo, Educación es el departamento más inversor. Los 7,9 millones de euros para el nuevo centro de formación profesional en La Grandiella es la inversión más grande de 2026, seguida de los 4,2 millones de euros para las obras de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte. Por cierto, la consejería de Movilidad incluye 200.000 euros para la construcción de una pasarela para el acceso peatonal al centro, atendiendo a una reivindicación de estudiantes.

Volviendo a Educación, recibirán inversión pública para mejora de sus infraestructuras los colegios de Llaranes, Poeta Juan Ochoa, Sabugo y el Centro Integrado de Formación Profesional, la antigua Maestría. También se recoge las aportaciones para las nuevas 'escuelinas' del Juan Ochoa y Marcos del Torniello.

Las obras del nuevo intercambiador reciben 178.757 euros para su conclusión. La Consejería de Movilidad recupera las actuaciones en la glorieta de la carretera de Grado, que ya había aparecido en presupuestos de la época de Areces, y una nueva actuación en el tramo que va desde la plaza de los Oficios a Los Canapés que recibirá 100.000 euros.

Además, se mantienen las inversiones en el ciclo integral del agua, desde las aportaciones al PERTE (100.000 euros) a la mejora del depósito de La Lleda, que recibirá 55.000 euros.

La Consejería de Cultura eleva la subvención al Centro Niemeyer a 125.000 euros, de los que 100.000 euros aparecen en el listado de inversiones y el resto dentro del gasto corriente.

Por parte de la consejería de Salud se afrontarán obras demandas como el arreglo de la cubierta del Centro de Salud de La Luz, con una inversión 840.377 euros.

Además, se recogen 6.000 euros para cubierta del Centro de Salud de Sabugo. Y el San Agustín recibirá 33.000 euros para aprovechar el espacio de su antiguo archivo y seguir mejorando sus capacidades.

El Servicio de Emergencias del Principado también incluye obras para mejorar el parque de bomberos de Avilés con una partida de 459.080 euros.