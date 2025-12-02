El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional que se construirá en la zona de La Grandiella, en Avilés.
Presupuestos de Asturias para 2026

El 75,33% de la inversión de Asturias para la comarca se concentra en Avilés

El gobierno local expresa su satisfacción por un presupuesto que impulsa, entre otros planes, la construcción del CIFP La Grandiella

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:39

Comenta

El 75,33% de la inversión regional en la comarca recaerá en Avilés, según el documento registrado en la Junta General delPrincipado. En total, el ... listado de inversiones recoge actuaciones detalladas por valor de 20.246.413. En la enumeración no aparecen las actuaciones previstas en la Manzana del Talento de Valliniello, si bien desde el gobierno municipal se cifró ayer la inversión que se desarrollará 2.200.000 euros, casi las misma cantidad que recibirá la administración local a través del gasto corriente consignado por la administración pública y que eleva a 24.160.140 euros la inversión del próximo año en la ciudad.

