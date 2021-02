El Principado asegura que futuro de Alu Ibérica pasa por la solución para la fábrica de Alcoa en Lugo El consejero de Industria asegura que a la multinacional «se le ha caído la careta. Su intención última era que no se retomase la producción de aluminio en España» El consejero de Industria, Enrique Fernández. / josé vallina YOLANDA DE LUIS Avilés Jueves, 18 febrero 2021, 13:46

El consejero de Industria, Enrique Fernández, compareció hoy en la comisión de su área y explicó los pasos que el Principado ha dado en relación a Alu Ibérica. Aseguró que el futuro de la fábrica aluminera avilesina pasa por la negociación que se está llevando a cabo entre en el Gobierno del Estado, el ejecutivo gallego y la multinacional Alcoa para garantizar un futuro para la planta de San Ciprao en Lugo. «Ahí se está decidiendo el futuro del aluminio en España y el principio de la solución empieza en Lugo, a partir de ahí llegará el de Alu Ibérica», dijo.

En su comparecencia fue muy duro con el papel que ha jugado Alcoa a la que dijo que «se le ha caído la careta». Afirmó que «la intención última de Alcoa viendo lo que está pasando en Lugo no era solo cesar su actividad en Avilés y La Coruña, sino que no se retomase la producción en estas plantas y mantener una posición hegemónica en este mercado». No obstante aclaró que esto será al final dirimido por un juez después de la denuncia al respecto planteada por los sindicatos.

Sobre la intervención de las administraciones para sacar al Grupo Riesgo de la compañía, Fernández recordó los acuerdos firmados y dijo que «el plan de Alcoa era eliminar el aluminio primario en España, pero lo ha hecho con acuerdos que tienen una legitimidad y no se puede entrar a las bravas». De ahí que insistiera sobre la negociación que se lleva a cabo en Galicia como primer paso para la solución final también del resto de factorías alumineras.

La intervención del consejero se produjo a petición de Podemos que pidió al Principado que «haga piña con el Gobierno de Galicia porque las tres plantas tienen que ir en una negociación conjunta», señaló la diputada Nuria Rodríguez. También Izquierda Unida pidió más contundencia al Ejecutivo asturiano y apuntó que a la situación actual se llegó después de la política de venta de las industrias públicas, «es hora de que hagamos algo para no dejar en manos privadas sectores estratégicos», indicó Ángela Vallina.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, también reclamó al Gobierno de Barbón que actúe con más contundencia ante el Ejecutivo de España. Mientras que por el PP Álvaro Queipo pidió también que se actúe con Galicia poniendo como ejemplo de la defensa de su industria el trabajo de Núñez Feijoo, mientras «a Barbón nunca le hemos escuchado defender la fábrica de Avilés».

El diputado socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, por su parte, insistió en que la viabilidad pasa por la salida de la factoría del Grupo Riesgo, por lo que tenemos que continuar en la presión para conseguirlo y que llegue una solución con un proyecto serio de futuro«.