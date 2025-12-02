Borja Sánchez, consejero de Industria del Principado: «El proyecto de La Manzana del Talento de Avilés está listo y se licitará pronto»

La licitación de la futura Manzana del Talento y el Emprendimiento Industrial de Avilés «ya está para arrancar». Así lo confirmó ayer el consejero ... de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en una visita a la cooperativa de Corvera. Pese a no ofrecer fechas ni plazos concretos, Sánchez avanzó que la licitación del proyecto «va en plazo y va muy bien y creo que 2026 va a ser un año donde se van a constatar ya avances en la misma».

La Manzana del Talento comenzó a gestarse en el mandato anterior y la Consejería reservó para el pasado año 300.000 euros para comenzar a diseñar un espacio en el que se instalarán empresas de base tecnológica y se construirá una residencia para investigadores.

«Es un proyecto que lleva dos años de tramitación y va en plazos. Las estimaciones que tenemos ahora es, que sin dar una fecha concreta, empiece cuanto antes», destacó ayer el consejero, para quien La Manzana del Talento conforma «un proyecto muy necesario por todo el impulso que se está detectando aquí, en la comarca, en torno al concejo de Avilés. Todo lo que es el tema de la innovación, la innovación industrial... Hace falta adecuar estos espacios justamente para que ese impulso no decaiga, para seguir dándole espacio y para, sobre todo, acoger empresas innovadoras. Lo estamos viendo día a día y semana a semana, el interés por Asturias es enorme».

El proyecto plantea la transformación de 15.000 metros cuadrados en un espacio que albergue centro de estudios industriales de postgrado, espacios de investigación, aceleradora de empresas, espacios para la estancia y residencia de emprendedores y personal investigador. Todo ello mediante una colaboración público-privada en la que Principado, Ayuntamiento, empresas y Universidad participen.

Borja Sánchez asegura que prefiere mantenerse «cauto» en cuanto a los plazos, ya que «aunque parezca una cosa tan sencilla son procesos que llevan muchos controles y muchos requisitos. Pero lo normal es que ya no tarde muchos meses en arrancar la licitación».

Desde la Consejería se señala, además, que el proyecto se encuentra «muy avanzado». De hecho se afirma que «todo lo que son las cuestiones técnicas, las cuestiones presupuestarias, las cuestiones medioambientales ya se han ejecutado y ya está para arrancar. Espero que sea cuanto antes», concluye Sánchez.