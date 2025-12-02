El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El deterioro del espacio que ocupará La Manzana del Talento sigue aumentando. PABLO NOSTI

Borja Sánchez, consejero de Industria del Principado: «El proyecto de La Manzana del Talento de Avilés está listo y se licitará pronto»

El consejero de Industria, Borja Sánchez, confía en que 2026 será el año en el que «se van a constatar avances» en la ejecución de esta inversión

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:41

Comenta

La licitación de la futura Manzana del Talento y el Emprendimiento Industrial de Avilés «ya está para arrancar». Así lo confirmó ayer el consejero ... de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en una visita a la cooperativa de Corvera. Pese a no ofrecer fechas ni plazos concretos, Sánchez avanzó que la licitación del proyecto «va en plazo y va muy bien y creo que 2026 va a ser un año donde se van a constatar ya avances en la misma».

