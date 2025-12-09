El Puerto de Avilés ultima sus obras de modernización con fondos europeos

La Autoridad Portuaria de Avilés ha ejecutado ya seis obras de mejora de sus infraestructuras gracias a la cofinanciación de los fondos del mecanismo ... Conectar Europa, que han aportado el 20% de los 11,11 millones de euros del presupuesto total de estos trabajos que han servido para ganar superficie logística, capacidad y competitividad, además de para mejorar la seguridad y las prestaciones de los muelles avilesinos.

En estos últimos meses han concluido el relleno de la lámina de agua entre los muelles de Valliniello y ArcelorMittal, el derribo de la antigua nave de Aplacansa, el refuerzo del muelle de Raíces o el soterramiento de dos tomas eléctricas. «Todas estas intervenciones forman parte del plan de mejora continua de las infraestructuras del Puerto de Avilés, con el objetivo de garantizar la eficiencia operativa, reforzar la seguridad y ofrecer servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes», señala el director del Puerto, Ramón Muñoz-Calero.

Adaptación del muelle de Raíces Renovación de infraestructuras y pavimentos y acondicionamiento de zonas clave para el desarrollo de operaciones logísticas y la circulación de maquinaria especializada.

Relleno explanada logística Se ganaron 33.000 metros cuadrados con el relleno de la lámina de agua entre los muelles de ArcelorMittal y Valliniello que ya son utilizados para elacopio de piezas.

Derribo nave Aplacansa Con ello, y la adecuación de la parcela, se han logrado 5.500 metros cuadrados para mejorar las condiciones de uso del muelle de Raíces.

Foso de varada Construcción de una estructura pilotada de hormigón armado como foso para un pórtico con 4 ruedas (travelift) capaz de extraer del agua y poner a floteembarcaciones deportivas, de recreo y pesqueras de pequeño y mediano tamaño.

Refuerzo pilotes muelle de Raídes Para alargar su vida útil y grantizar condiciones de seguridad.

Soterrameintos dos teomas eléctricas En el muelle de Raíces.

Derribo naves Tecmomar y Asturcar Trabajos que se encuentran sctualmente en ejecución.

La obra de mayor envergadura ha sido la ampliación de los muelles de la margen derecha, ganando 33.000 metros cuadrados de superficie con el relleno del espacio entre Valliniello y Arcelor. De hecho, ese nuevo espacio logístico ya ha comenzado a ser ocupado para el acopio de piezas de carga, una demanda que ha ido en aumento.

El muelle de Valliniello es el de mayor calado del puerto, y su tráfico se ha ido incrementando de manera importante en los últimos años, principalmente por las necesidades del sector eólico terrestre y offshore. Con esta actuación se pretendía de respuesta a esta demanda, una respuesta que se verá ampliada cuando se adecuan los 80.000 metros cuadrados que se sumarán en la misma zona una vez finalice la construcción de la nueva carretera AS-328 en virtud del convenio de El Estrellín.

El objetivo no es solo dar solución a las necesidades de las empresas que ya operan en el puerto de Avilés, sino también «a nuevos clientes que puedan requerir espacios o grandes calados para nuevas actividades o para productos de otra naturaleza, así como para buques de tamaños mayores que puedan hacer escala en el puerto avilesino.

Para ello se procedió a rellanar el espacio, cuya superficie está formada por una capa de escoria de alto horno compactada, que se mantendrá hasta que el relleno se asiente. Para controlar los asientos y la evolución de la compactación del relleno, se ha dejado instalada instrumentación geotécnica, tanto en la mota de cierre como en la explanada, sobre la que se realiza un seguimiento mensual, según indica la Autoridad Portuaria.

También han sido de gran relevancia las dos actuaciones que se han llevado a cabo en el muelle de Raíces. Por una parte, se acometió un refuerzo de su estructura, basada en pilotes, que tuvieron que sanearse con máquinas de alta presión, y se realizó además un anclaje de barras de acero de unión al tablero, la pasivación de las armaduras originales, una protección galvánica del acero de las armaduras mediante ánidos de sacrificio y un encofrado para abrazar alguno de los pilotes más deteriorados con la inyección de mortero resistente al agua de mar.

Por otra, se adaptó el muelle para la llegada de nuevos tráficos, renovando infraestructuras, reforzando la seguridad y la operatividad del tráfico portuario y acondicionando zonas clave para el desarrollo de operaciones logísticas y para la circulación de maquinaria especializada, además de una sustitución de pavimentos y saneos puntuales. Dentro de esta actuación se renovó un tramo de cerca de doscientos metros de línea férrea.

Y en ese mismo muelle se acometió una tercera actuación que tienen que ver con el soterramiento de dos tomas eléctricas, que se encontraban alojadas en el interior de armarios metálicos sobre bancadas y próximas a las vías de rodadura de las grúas, dificultando los movimientos de las grúas automóviles.

Nuevo foso de varada

Otra de las actuaciones de calado ha sido la de la construcción de un foso de varada de embarcaciones, una estructura de 36 metros de longitud y ocho de ancho para su uso como foso. Mediante un pórtico de cuatro ruedas travelift se pueden extraer del agua y poner a flote embarcaciones deportivas y de recreo, además de pesqueras de tamaño pequeño y medio, algo fundamental para su mantenimiento. Gracias a esta obra se logró mantener la actividad de reparación que antes se desarrollaba en la margen derecha y que fue necesario trasladar para poder proceder al relleno de la zona en la que se encontraba, entre los muelles de Arcelor y Valliniello.

Y dentro de los trabajos para ganar terreno logístico en el suelo portuario, este año se llevó a cabo la demolición de la nave industrial que en su día había ocupado Aplacansa. Tras el derribo, se ha logrado una parcela de 5.500 metros cuadrados que mejorará las condiciones de utilización del muelle de Raíces. Parte de ese material, además, se utilizó en el relleno de la nueva explanada.

Muñoz-Calero quiso destacar «la importante contribución de la Unión Europea en la cofinanciación de este tipo de obras, cuyo resultado incide directamente en la mejora de las condiciones en las que llevamos a cabo nuestras operativas».