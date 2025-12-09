El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nueva explanada logística, entre los muelles de Valliniello y ArcelorMittal, ya en uso. Autoridad Portuaria

El Puerto de Avilés ultima sus obras de modernización con fondos europeos

La inversión desde el año 2019 suma 11,1 millones de euros, de los que el 20% proceden del fondo comunitario, Conectar Europa

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La Autoridad Portuaria de Avilés ha ejecutado ya seis obras de mejora de sus infraestructuras gracias a la cofinanciación de los fondos del mecanismo ... Conectar Europa, que han aportado el 20% de los 11,11 millones de euros del presupuesto total de estos trabajos que han servido para ganar superficie logística, capacidad y competitividad, además de para mejorar la seguridad y las prestaciones de los muelles avilesinos.

