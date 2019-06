La jefa de la Inspección de Trabajo de Asturias aclara las dudas sobre la jornada laboral Adelia García, jefa de la Inspección de Trabajo, con Luis Noguera ayer en la Cámara de Comercio. / MARIETA Adelia García confirma que no se está vigilando la implantación del registro horario en las empresas, una medida que, en su opinión, logrará su objetivo a largo plazo C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 12 junio 2019, 02:12

La jefa de la Inspección de Trabajo del Principado, Adelia García, expuso ayer en la Cámara de Comercio los retos que el registro diario de la jornada laboral plantea al órgano de interpretación (la Inspección) de una norma cuyas dudas debe aclarar la Dirección General de Trabajo.

-¿Cuáles son las dudas más habituales?

-Las relacionadas con la jornada de trabajo. El registro ha sacado a la luz un problema que ya existía: qué es y qué computa como tiempo de trabajo.

-¿Salir a fumar un cigarrillo, por ejemplo, entraría dentro de la jornada?

-A expensas de lo que ponga el convenio. Es el que tiene que determinar qué se considera tiempo de trabajo efectivo y qué no.

-Muchos convenios no lo recogen. ¿Toca actualizarlos?

-Exacto. Y hay que empezar a negociar jornada desde otra perspectiva.

-¿Cuál?

-La flexibilidad horaria, todo lo que suponga desconexión digital o la jornada irregular. Fórmulas de flexibilidad horaria hay muchas y el registro no supone ir en contra de ellas. Lo que quiere es ofrecer una visión de la jornada realmente trabajada.

-Repasemos las formas de registrar la jornada laboral. Pueden ser en papel, fichando, con aplicación telemática,...

-La norma no establece modelo. Lo deja a expensas de lo que proceda en la negociación colectiva o en acuerdo con los representantes legales de los trabajadores.

-¿Cree que solucionará los excesos de jornada que puedan cometerse?

-A largo plazo, sí. A corto plazo yo creo que va a ser fundamental para el tema de los descansos entre jornada y semanal. Eso sí lo va a sacar a la luz de manera más o menos inmediata.

-¿Están realizando o realizarán inspecciones de oficio?

-Ahora mismo no tenemos una programación específica relacionada con el registro. Estamos teniendo muchísimas denuncias y actuaciones en relaciones con excesos de jornada.

-¿A raíz de la implantación del registro?

-No, siempre se han recibido.

-¿Harán inspecciones cuando esté plenamente implantado?

-Claro. Nosotros todos los años tenemos una programación anual de actuaciones. El incluir o no incluir el tema del registro va a estar condicionado a lo que se acuerde con la comunidad autónoma, con los agentes sociales y demás.

-Cabe suponer, entonces, que sí. ¿No?

-Se hace conjuntamente consensuado con la autoridad laboral de la comunidad autónoma. Nosotros todos los años hacemos una programación anual de actuaciones. Dependerá de si se considera conveniente o no entrar al tema del registro por el registro.

-¿Cuál es el cuerpo de inspectores del Principado?

-La competencia en esta materia es de los inspectores de trabajo, no de los subinspectores. E inspectores hay dieciocho.

-Pocos.

-Pocos.

-¿Sabe que hay empresas en las que no se está registrando la jornada laboral?

-Pues no hay excepciones. Las únicas que existen son las que contempla la norma.

-También hay pequeñas empresas en las que conminan a sus trabajadores a apuntar en el papel ocho horas en lugar de las realmente desempeñadas.

-El problema del papel es que si los trabajadores firman algo nosotros luego tendríamos que demostrar de alguna manera que ese registro no es fiable. Si se firma en papel una jornada de ocho horas y nosotros vamos y nos encontramos con que la jornada ya está firmada y la gente está haciendo más horas fuera de la firmada, ahí ya podemos tener una vía para decir que el registro no es fiable. Si tú entras a las ocho y firmas a las nueve, pero nosotros vamos a las ocho ya tenemos un dato para decir que ese modelo no es fiable porque no responde a la realidad.

-Parece una labor de investigación que excede...

-(Interrumpe). Es una labor en la que necesitamos la colaboración tanto de los trabajadores como de los representantes legales.

-¿La Inspección Laboral avisa cuando va a realizar una visita?

-No. No avisa, puede ir en cualquier momento del día y de la noche y a cualquier tamaño de empresa.