Comienza la restauración del restaurante La Fragata para su reapertura en Avilés

'La Fragata', el icono de la hostelería de Avilés en la década de los ochenta y noventa que fundó Alberto Carreño, se prepara ... para una nueva singladura gracias a la iniciativa del avilesino José Luis García Reguero que impulsará la reapertura del mítico restaurante.

De momento han comenzado las obras de restauración en el inmueble de la calle San Francisco. «Todo el edificio se mantendrá como restaurante», asegura José Luis Reguero. Su idea es respetar la estructura original, incluyendo el camarote como reservado y que llegó a servir de escenario de encuentros de ministros.

La obra es de una gran complejidad y, por esa razón, aún no pueden darse fechas exactas ni plazos para su conclusión y apertura del establecimiento hostelero. De hecho, el interior se encuentra completamente levantado desde hace al menos una semana. Se está adaptando todo a la actual normativa del sector y será un trabajo de varios meses, como mínimo hasta 2026 no se podrá pensar en fechas.

El objetivo del proyecto que encabeza José Luis García Reguero es que la imagen de la nueva Fragata sea lo más parecida a la original que recuerdan aún muchos avilesinos, con las ventajas que puede tener las instalaciones hosteleras de la actividad.

A partir de ahí, Reguero tiene claro que la oferta gastronómica mimará el producto de la mar. La actividad profesional de José Antonio Reguero es ajena al mundo de la hostelería, por lo que, de momento, aún no ha comenzado a buscar el equipo que deberá recuperar el prestigio gastronómico que siempre tuvo 'La Fragata'.

«Quiero que Avilés vuelva a tener La Fragata. Este año aún leí en LA VOZ el artículo que recordaba el rodaje de Garci y la escena que habían grabado. Ahora estamos trabajando en la rehabilitación para que sea lo más fiel posible», comenta Reguero, que se muestra ilusionado con este proyecto de recuperación de uno de los locales más emblemáticos de la hostelería avilesina de los últimos tiempos.