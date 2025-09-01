El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Situación actual del restaurante La Fragata, en la calle San Francisco. LVA

Comienza la restauración del restaurante La Fragata para su reapertura en Avilés

José Luis García Reguero ha adquirido el local y ha iniciado la restauración íntegra sin que por el momento tenga fecha para volver a abrir el mítico restaurante de la calle San Francisco

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:42

'La Fragata', el icono de la hostelería de Avilés en la década de los ochenta y noventa que fundó Alberto Carreño, se prepara ... para una nueva singladura gracias a la iniciativa del avilesino José Luis García Reguero que impulsará la reapertura del mítico restaurante.

