Un robo de cable en Avilés dejará sin luz a los vecinos del barrio de Villalegre durante varios días El Ayuntamiento de Avilés ha informado que los cortes de suministro afectarán a las calles del Carmen, José Maribona, Ave María, Párroco José Fernández Teral y Camino de la Iglesia a Zaldua

Una de las zonas afectadas por el corte de luz será el Camino de la Iglesia a Zaldua, en el barrio de Villalegre de Avilés.

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 14 de agosto 2025, 16:54 Comenta Compartir

El vandalismo vuelve a ocasionar problemas a los vecinos de Avilés, en este caso un robo de cables que ocasionará importantes cortes de luz en varias calles del barrio avilesino del Villalegre. Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés a través de una nota informativa, «debido a un importante robo de cable sufrido la pasada noche en la zona de Villalegre, el servicio de alumbrado público estará interrumpido durante varios días».

El corte de suministro afectara, en principio, a las siguientes calles: Carmen, José Maribona, Ave María, Párroco José Fernández Teral y Camino de la Iglesia a Zaldua.

Fuentes municipales confirman que los técnicos ya están trabajando en solucionar la incidencia, sin embargo la gran cantidad de cable sustraído por los ladrones dificultará los trabajos y retrasará la toma de luz en estas calles al menos unos días.