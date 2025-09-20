El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agustín Medina presidió el Pleno municipal ante la ausencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín. PABLO NOSTI

Ruasa abrirá el aparcamiento del Niemeyer «más allá de los horarios del propio centro»

El socialista Manuel Campa no pone fechas para la apertura del subterráneo ante las preguntas del Partido Popular

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El aparcamiento subterráneo del Centro Cultural Oscar Niemeyer será gestionado por Rehabilitaciones Urbanas de Avilés (Ruasa) con un horario de atención al público superior ... a las horas de actividad del complejo cultural. Así lo desveló ayer en el Pleno municipal el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, a preguntas del Partido Popular, cuya portavoz, Esther Llamazares, se interesó por el modelo de gestión del equipamiento.

