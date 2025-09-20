Ruasa abrirá el aparcamiento del Niemeyer «más allá de los horarios del propio centro»

El aparcamiento subterráneo del Centro Cultural Oscar Niemeyer será gestionado por Rehabilitaciones Urbanas de Avilés (Ruasa) con un horario de atención al público superior ... a las horas de actividad del complejo cultural. Así lo desveló ayer en el Pleno municipal el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, a preguntas del Partido Popular, cuya portavoz, Esther Llamazares, se interesó por el modelo de gestión del equipamiento.

La edil popular también expresó su rechazo a la operación. «No me salen las cuentas», aseguró. Como se recordará, el pasado mes de diciembre, la Consejería de Cultura anunció la compra del subterráneo a Sepides por 3,2 millones de euros, en números redondos. Hasta ese momento, el aparcamiento sólo se abría con motivo de eventos muy concretos. Esther Llamazares recordó ayer en el Pleno que, después de la operación, la alcaldesa, Mariví Monteserín, anunció la apertura para ofrecer servicio a toda la ciudad para antes del verano sin que se haya producido.

El anuncio de Manuel Campa es coherente con las declaraciones que el pasado jueves realizó el coordinador de IU en Avilés, Juan José Fernández, que señaló que Ruasa asumiría la gestión y que la apertura podría producirse antes de fin de año, una vez que se superen los últimos trámites.

En el Pleno, Campa fue más prudente y evitó aportar referencias temporales. Confirmó que la gestión sería por Ruasa y que estaría operativo todos los días, con un horario «lo más amplio posible».

El edil explicó que la Fundación aborda los trámites finales, al tiempo que Ruasa trabaja en las necesidades materiales y el estudio de viabilidad que le permitirá fijar los costes para los usuarios. Campa avanzó que el subterráneo dispondrá de plazas para estacionamiento de vehículos eléctricos con recarga, además de sistemas de videovigilancia y los equipos de cobro de los tiques y control. Todo ello implica una inversión y un proceso para su adquisición que puede demorarse en el tiempo, de ahí que el edil optase por la prudencia y no hablase de plazos.

Tampoco concretó mucho en el margen de apertura del equipamiento por los propios horarios del Centro Cultural. La plaza del Centro Niemeyer, a donde se accede desde el aparcamiento por unas escaleras, abre desde las ocho de la mañana a medianoche. A partir de ese momento, se cierran los portones de acceso. El complejo cultural también permanece cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Con esos elementos, se trabaja en definir el horario de funcionamiento del subterráneo. La experiencia de Ruasa en la gestión de los aparcamientos públicos de la ciudad será clave para saber si se debe ampliar y analizar si compensa invertir en reforzar la seguridad.

Voto de calidad

Por otra parte, el voto de calidad del primer teniente de alcalde, Agustín Medina, permitió que se rechazase la moción de Vox en la que se reclamaba a Adif una mejora de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad, además del aumento de las frecuencias de la alta velocidad y que se despejasen las incógnitas sobre el soterramiento de la vía férrea en Avilés. La edil Leticia Marinero describió un abandono «impropio de la tercera ciudad de Asturias».

Agustín Medina se vio obligado ayer a presidir el Pleno municipal por la ausencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín, que el pasado jueves se rompía una muñeca. Aunque la regidora no se encuentra de baja, ayer viernes permaneció descansando y retomará su actividad la próxima semana.

PSOE, IU y Podemos rechazaron la moción de Vox argumentando que mezclaba competencias, puesto que el cuidado de la estación y las frecuencias de la alta velocidad son responsabilidad de Renfe. No hablaron de soterramiento. De eso se encargó Esther Llamazares que preguntó si el soterramiento de Avilés se encontraba entre las actuaciones que el ministro Óscar Puente había anunciado que no se harían. No obtuvo respuesta alguna.