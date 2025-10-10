Saint-Gobain hará efectivo el 8 de enero el traspaso de la rama de Cristalería a Sekurit

Saint-Gobain continúa con su proceso de reestructuración y, este jueves, comunicó al comité de empresa su intención de ejecutar el próximo 8 de enero ... de 2026 la cesión y subrogación de la actividad de vidrio para automóvil de Saint Gobain Cristalería S. L., que afecta de lleno al centro de Arbós y que se dedica a la fabricación y venta de vidrio de automóvil, a la nueva sociedad creada como Saint Gobain Sekurit España S.L.

Según la compañía, esta decisión se enmarca en un «proceso de reorganización» con el objetivo de «incrementar la eficiencia organizativa, mejorar el desarrollo de sus actividades en dicho sector y aumentar la eficiencia en los costes de gestión». Sin embargo, como siempre que ocurre en cualquier proceso de estas características, los sindicatos están en alerta ante las implicaciones que tendrán para los trabajadores afectados el pasar a esta nueva sociedad que fue inscrita en el Registro Mercantil (BORME)el pasado 29 de abril.

La plantilla, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores, mantendría de manera temporal sus actuales condiciones hasta que el convenio vigente decaiga, lo que está previsto que ocurra a 31 de diciembre de 2025. Y en este asunto hace incidencia la empresa al subrayar que el cambio de sociedad no supondrá alteración alguna de su situación laboral, a expensas de lo que pueda pasar más adelante.

En paralelo a esta comunicación, la empresa también traslado a los sindicatos de Avilés su intención en convocar la mesa negociadora del convenio en Avilés la próxima semana para negociar la actualización del convenio colectivo, que ya ha sido denunciado ante la autoridad laboral (paso previo para cualquier negociación).

La urgencia de la empresa en dar este pasó sorprendió al comité de empresa, que lo entiende como un mensaje de la complicada negociación que se avecina.