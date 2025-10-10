El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un camión sale de la planta de Saint-Gobain en La Maruca, Avilés. ARNALDO

Saint-Gobain hará efectivo el 8 de enero el traspaso de la rama de Cristalería a Sekurit

Esta reestructuración afecta de lleno a Arbós mientras que la empresa insiste en convocar la mesa negociadora del convenio en Avilés

C. R.

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:11

Comenta

Saint-Gobain continúa con su proceso de reestructuración y, este jueves, comunicó al comité de empresa su intención de ejecutar el próximo 8 de enero ... de 2026 la cesión y subrogación de la actividad de vidrio para automóvil de Saint Gobain Cristalería S. L., que afecta de lleno al centro de Arbós y que se dedica a la fabricación y venta de vidrio de automóvil, a la nueva sociedad creada como Saint Gobain Sekurit España S.L.

Te puede interesar

