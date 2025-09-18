El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camión accede a la fábrica de Saint-Gobain, en la planta de La Maruca. P. NOSTI

Saint-Gobain urge ahora la negociación de un nuevo convenio solo para Glass

La empresa mueve ficha tras la negativa de la plantilla a aceptar cambios en sus condiciones mediante reuniones informales

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:00

Saint-Gobain Cristalería quiere negociar un nuevo convenio colectivo y quiere hacerlo ya. Tras haber pulsado la opinión de la plantilla avilesina sobre una posible ... rebaja de los salarios a través de reuniones informales con el comité de empresa y haber recibido un contundente 'no' como respuesta, abre ahora la vía legal y la forma de hacerlo llama la atención por su contundencia. A algo más de tres meses de que venza el convenio colectivo (31 de diciembre de 2025) lo denuncia ante la autoridad laboral y urge a la representación legal de los trabajadores a abrir una negociación de cara a la redacción de un nuevo acuerdo. Y esta mesa ya tiene una propuesta de fecha: la semana que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón
  10. 10 Encuentran sin vida al montañero perdido en el pico Gilbo de Riaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Saint-Gobain urge ahora la negociación de un nuevo convenio solo para Glass

Saint-Gobain urge ahora la negociación de un nuevo convenio solo para Glass