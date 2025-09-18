Saint-Gobain urge ahora la negociación de un nuevo convenio solo para Glass

Saint-Gobain Cristalería quiere negociar un nuevo convenio colectivo y quiere hacerlo ya. Tras haber pulsado la opinión de la plantilla avilesina sobre una posible ... rebaja de los salarios a través de reuniones informales con el comité de empresa y haber recibido un contundente 'no' como respuesta, abre ahora la vía legal y la forma de hacerlo llama la atención por su contundencia. A algo más de tres meses de que venza el convenio colectivo (31 de diciembre de 2025) lo denuncia ante la autoridad laboral y urge a la representación legal de los trabajadores a abrir una negociación de cara a la redacción de un nuevo acuerdo. Y esta mesa ya tiene una propuesta de fecha: la semana que viene.

El comunicado ha sorprendido en cierto modo al comité de empresa, no tanto por el contenido, puesto que la negociación y la actualización del convenio era algo que esperaban y pedían, sino por la prisa. Interpretan, de hecho, como un golpe de efecto esta respuesta tan decidida tras haberles hecho llegar que la plantilla rechazaba cualquier tipo de negociación que no se realizara a través de los cauces legales y cuyas conversaciones quedaran recogidas en actas. La empresa acata, por tanto, el mandato, pero con una premura que a su vez envía un mensajes subliminal.

El convenio resultante de la negociación arbitrará las condiciones laborales de la división de Glass, la única que ahora opera en la planta de La Maruca tras el cierre de la de Sekurit en mayo de 2024.

En esos primeros contactos informales, la dirección planteaba una reducción de la masa salarial del personal sujeto a convenio de hasta un 20%, así como de alguno de los derechos sociales adquiridos, sin concretar cuáles. Se presentaba como un sacrificio o gesto de buena voluntad por parte de la plantilla para el desarrollo de una versión del horno eléctrico que actualmente se prueba en la República Checa. Los sindicatos advirtieron a sus compañeros de que este supuesto sacrificio no garantizaba la construcción del nuevo horno que llevan años pidiendo.