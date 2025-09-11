La plantilla de Saint-Gobain rechaza el recorte de salario y de derechos que plantea la dirección

No hay año tranquilo en la empresa Saint-Gobain que, tras el traumático cierre de la línea de Sekurit en mayo de ... 2024, en julio de este 2025 se ha enfrentado a un grave percance en el horno, que a punto ha estado de venirse abajo. Y ahora, con este último sobresalto todavía muy presente, la plantilla tiene que decidir si acepta bajarse el salario, como quiere la dirección de la compañía en España. Un «chantaje», en opinión de los sindicatos más beligerantes del comité de empresa, que vuelve a inquietar a los trabajadores.

Estos fueron convocados ayer a sendas asambleas informativas (como es habitual, hubo convocatoria matinal y vespertina) en las que rechazaron que el comité se avenga siquiera a negociar algo que no se ha planteado de manera formal. Porque esta es, aparte, una actitud que censuran a la dirección: que lance este tipo de 'globos sonda' de esta forma, en contactos informales con los miembros del comité, sin que haya ningún documentos escrito o acta alguno que refleje la propuesta.

Formal o informal, la realidad es que la dirección plantea una reducción de la masa salarial del personal sujeto a convenio de hasta un 20%, así como de alguno de los derechos sociales adquiridos (no se ha concretado ninguno). Se plantea, además, como un sacrificio o gesto de buena voluntad por parte de la plantilla en aras al desarrollo de una versión del horno eléctrico que actualmente se prueba en la República Checa. Los sindicatos advirtieron ayer a sus compañeros que ni siquiera este supuesto sacrificio garantiza la construcción del nuevo horno que llevan años pidiendo.

Apuntan que si fuera una medida de ahorro imprescindible, también debería aplicarse el recorte a directivos y cuadros, que este año se han beneficiado de una subida del IPC del 2% mientras la nómina del resto de los trabajadores permanece congelada.

El comité plantea a la empresa que estas propuestas las lleve a la mesa de negociación del convenio colectivo, que entienden que es el marco en el que se deben abordar y, conforme a la opinión manifestada ayer por la plantilla, estos contactos informales no deberían tener más recorrido si no es en ese escenario.

«Lo que no se puede es pedir ayudas millonarias a Europa y pedir a la plantilla que se baje el sueldo», censuran los sindicatos en referencia a la inversión anunciada el pasado mes de mayo de 4,3 millones de euros para la construcción de una nueva planta de reciclado de calcín en las instalaciones de Glass. El proyecto cuenta con respaldo de la Unión Europea y del Principado a través de la Agencia Sekuens, que concede 524.999 euros.

La semana pasada se conoció que Saint-Gobain cerrará su planta alemana de Herzogenrath a finales de año, lo que afectará a 126 empleados. En las próximas semanas comenzarán las conversaciones entre la dirección, el comité de empresa y el sindicato sobre un plan social. La empresa justifica la decisión por la caída de la demanda en sectores clave para sus clientes, en particular la automoción y la construcción.

En la actualidad, Saint-Gobain opera cuatro plantas horno Float en Alemania. Aparte de esta de Herzogenrath, están las de Colonia-Porz, Stolberg y Torgau en Sajonia. Cada planta produce hasta 750 toneladas de vidrio al día, con un espesor de vidrio de 4 milímetros, lo que corresponde a unos 67.000 metros cuadrados. Sin la fábrica de Avilés, cuyo futuro los sindicatos tienen claro que depende únicamente de la voluntad de la compañía, la participación de Saint-Gobain en el mercado local de vidrio plano sería residual.