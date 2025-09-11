El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La zona de control de la factoría de Saint-Gobain en La Maruca. MARIETA

La plantilla de Saint-Gobain rechaza el recorte de salario y de derechos que plantea la dirección

Es la indicación que recibió el comité de empresa de los trabajadores tras dos asambleas en las que se informó de la propuesta de la dirección

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

No hay año tranquilo en la empresa Saint-Gobain que, tras el traumático cierre de la línea de Sekurit en mayo de ... 2024, en julio de este 2025 se ha enfrentado a un grave percance en el horno, que a punto ha estado de venirse abajo. Y ahora, con este último sobresalto todavía muy presente, la plantilla tiene que decidir si acepta bajarse el salario, como quiere la dirección de la compañía en España. Un «chantaje», en opinión de los sindicatos más beligerantes del comité de empresa, que vuelve a inquietar a los trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  7. 7 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  8. 8 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La plantilla de Saint-Gobain rechaza el recorte de salario y de derechos que plantea la dirección

La plantilla de Saint-Gobain rechaza el recorte de salario y de derechos que plantea la dirección