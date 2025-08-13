Saint-Gobain reduce a un turno los trabajos de reparación del horno float ante los avances

Parece que se empieza a ver la luz ante el avance en los trabajos para reparar la avería que afectó al horno float de Saint-Gobain ... en Avilés el pasado 26 de julio y así se lo ha trasmitido la dirección de la empresa al comité de trabajadores en una reunión mantenida entre ambas partes este miércoles en la que los responsables de la factoría se han mostrado optimistas.

En concreto se le ha actualizado a la plantilla el avance en los trabajos que se vienen realizado para solventar el problema de la bóveda y se ha comunicado que los trabajos de reparación que se estaban llevando a cabo las veinticuatro horas del día podrán reducirse a un solo turno a partir de esta misma semana.

«Por parte de dirección y de recursos humanos nos han comunicado que están muy contentos con como se han ido llevando a cabo las reparaciones, siendo optimistas en el resultado ya que la bóveda se ha asentado bien», informaron desde el comité tras la reunión con la empresa donde se les actualizó la información respecto a los trabajos realizados hasta la fecha.

En este sentido se ha informado que ayer se terminó con la soldadura cerámica del Q3 y que la semana que viene comenzarán con los trabajos en el Q4, tanto izquierda como derecha para asegurar y reforzar el 'salmer'.

Minimizar las medidas de seguridad

«Debido a que la reparación está llegando con éxito a su fin, se va a cambiar el ritmo trabajo, trabajado solo en un turno a partir de mañana», confirman. Se seguirá contando con el recurso preventivo de Quirón para dichos trabajos, así como las cámaras de vídeo instaladas. Por otra parte, ya no será necesario la figura del vigilante en los pasillos de quemadores.

«Con motivo de que se está llegando al fin de la reparación se van a cambiar los protocolos de acceso a solera y sótanos. Para ello se probarán unos nuevos equipos de aviso personales la semana que viene, para aquellos que tengan que acceder a dichas zonas», informó la dirección de la empresa al comité de trabajadores en la última reunión mantenida entre ambas partes este miércoles.