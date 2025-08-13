El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acceso a la factoría de Saint-Gobain en Avilés. Pablo Nosti

Saint-Gobain reduce a un turno los trabajos de reparación del horno float ante los avances

La dirección de la empresa trasmite al comité de trabajadores «optimismo» tras las labores realizadas para asentar la bóveda de la estructura dañada

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:22

Parece que se empieza a ver la luz ante el avance en los trabajos para reparar la avería que afectó al horno float de Saint-Gobain ... en Avilés el pasado 26 de julio y así se lo ha trasmitido la dirección de la empresa al comité de trabajadores en una reunión mantenida entre ambas partes este miércoles en la que los responsables de la factoría se han mostrado optimistas.

