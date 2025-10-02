Saint-Gobain sigue con el despido colectivo en la planta de abrasivos de Navarra y con más ventas
La parte social, integrada por los sindicatos UGT, CC OO, ELA y LAB, ha expresado su rechazo a lo que definen como «deslocalización» y solicitan la intermediación del gobierno de Navarra
Avilés
Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00
Con las negociaciones del convenio colectivo para Saint-Gobain Avilés en punto muerto, la compañía prosigue con su proceso de ajuste mundial con diferentes procesos ... que alimentan la inquietud entre los trabajadores de Avilés.
Así, la prensa navarra informó ayer que la dirección de Saint-Gobain en Berrioplano, Navarra, comunicó que el próximo 15 de octubre comenzará la negociación del expediente de despido colectivo para 49 trabajadores, una vez que se presente el preaviso el día 7 de este mes.
La medida supondrá el desmantelamiento total de la zona de producción de productos abrasivos para el acabado de superficies. El centro reducirá su actividad a la logística y distribución comercial.
Además, el portal de noticias económicas Investing informó que la empresa había iniciado el proceso para vender su negocio de distribución de materiales de construcción en Bélgica. El objetivo es cerrar el proceso antes de final de año, una vez superado todos los permisos legales necesarios.
