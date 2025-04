Los 'Sanjuaninos': así es la cofradía más carismática de la Semana Santa de Avilés Tres son los requisitos para ser miembros de la hermandad cuyo particular 'baile' refleja la juventud de San Juan y su pasión por estar al lado del Señor

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 19 de abril 2025, 15:25 Comenta Compartir

De todas las cofradías que dan vida a la Semana Santa avilesina hay una que destaca sobre las demás: la Cofradía de San Juan Evangelista, conocida popularmente como los 'Sanjuaninos'. Procesiona el Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. Es famosa por su baile del paso de San Juan, que se realiza en sus salidas de Miércoles Santo y Viernes Santo.

La devoción a San Juan se encuentra arraigada en la historia religiosa de Avilés. En la desaparecida capilla de Las Coruxas (en la actual plaza de Álvarez Acebal, en los terrenos actualmente construidos y ocupados por un edificio que usaba el Conservatorio) se veneraban en el siglo XVII sendas figuras de Cristo Crucificado y San Juan por la tradición de los franciscanos que, en esos momentos, ocupaban la actual parroquia de San Nicolás de Bari. Por ese motivo, en las procesiones sale un integrante de la actual Orden Franciscana Seglar detrás del paso.

De esa devoción existente, partió Armando Benítez (1922-2012) cuando planteó la fundación de la Cofradía de San Juan Evangelista al entonces párroco de San Nicolás de Bari, José María Rodríguez G. Laredo, dentro del proceso de recuperación de la Semana Santa en la segunda mitad del siglo de la pasada centuria. Aunque los testimonios indican que siempre habían salido pasos, no existían cofradías organizadas como tal, lo que provocó un proceso de fundación de hermandades impulsado por jóvenes de Acción Católica de Avilés. Armando Benítez fue el primer hermano mayor aunque sin el respaldo de otros 32 cofrades los sanjuaninos no habrían iniciado su historia. Se fundó en 1947, pero ese año no llegaron a procesionar, su primera salida data de 1948.

Las condiciones para ser miembro

Desde su origen ha mantenido tres condiciones obligatorias para ser miembro: ser hombre (es la única que mantiene esa condición), no tener más de 33 años y estar soltero. Lo habitual es que cuando los sanjuaninos dejen su cofradía se integren en otra hermandad, lo que la convierte en una de las grandes canteras de la Semana Santa de Avilés. En la actualidad cuenta con más de 300 miembros. Aunque, quien fue sanjuanino, nunca deja de serlo como lo demuestran los encuentros anuales que realizan por San Juan. Su actual capellán es Ángel Vilaboa, que fuera miembro de la Cofradía.

Motivo del 'baile' a ritmo de los tambores

Desde su primera salida han sorprendido por su 'baile' de San Juan. Al ritmo de los tambores, los penitentes llevan al paso de San Juan sobre sus hombros y lo van moviendo apoyándose en sus horquillas. Con ese movimiento, reflejan la juventud de San Juan y su pasión por estar al lado del Señor. En la actualidad es mucho más intenso de lo que se aprecia en las grabaciones de los años 60. Se debe a la existencia de un mayor número de cofrades.

También desde sus orígenes, la Cofradía destaca por el gran número de miembros que desfilan descalzos. La idea original era calzar sandalias rojas, como símbolo de la Sangre de Cristo. Sin embargo, no había suficiente para todos, así que los mayores optaron por salir descalzos. Con el tiempo, la costumbre se afianza y sólo los niños y jóvenes utilizan las sandalias rojas. A partir de la adolescencia, la mayoría opta por procesionar descalzo.

Ampliar Los 'Sanjuaninos' más pequeños procesionan con sandalias rojas que representan la Sangre de Cristo. Pablo Nosti

El hábito

El actual hábito de la cofradía data de 1953. Usan verdugo blanco (originariamente era azul) para representar la pureza de San Juan y del cielo; hábito azul, con doble significado por su evocación mariana y también el Cielo y capa roja por la Sangre de Cristo. Atan un cíngulo blanco a la izquierda, con nudos representando el Vía Crucis.

Algunos aspectos de la Cofradía han ido variando a lo largo del tiempo. El actual escudo data de 1953 y su banda de tambores no desfiló por primera vez hasta 1984. El paso de la Verónica, que sale en la procesión del Silencio, desfiló por primera vez en 1950; luego dejó de hacerlo y en este siglo se reincorporó.