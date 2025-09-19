Seis empresas participan en el curso Avilés Sostenible Se trata de la segunda edición de una formación que combina jornada conjuntas y visitas individualizadas

Cristina Del Río Avilés Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Lactavisa, Jofrasa, Mecanizados CAS, Contenedores Gema, Room2030 y el Grupo Iturcemi son las seis empresas que participan en la segunda edición de Avilés Sostenible, una formación conjunta entre el Club de Calidad de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, que pretende ayudarlas en la elaboración de su Plan Estratégico de Sostenibilidad con el objetivo de mejorar su competitividad y su capacidad de supervivencia. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, inauguró ayer esta segunda edición del programa en el Espacio Maqua, mostrando su confianza en que estos cursos sean tan provechosos como los precedentes de Avilés 5S realizados en colaboración con el Club.

«Trabajábamos con cinco o seis empresas anualmente en mejorar sus capacidades competitivas. Nació hace seis o siete años porque detectábamos que estas empresas locales o comarcales tenían muchas necesidades de adaptación a los requisitos de los grandes clientes, las multinacionales de su entorno. Y conseguimos mejorar sus tiempos de trabajo, sus ritmos,... Y resultó muy bien», rememoró.

María Montes, nueva gerente del Club de Calidad de Asturias desde este mismo mes de septiembre, alabó a un «Ayuntamiento pionero en trabajar para mejorar la competitividad de las empresas» con el foco puesto, además, en los grandes retos de la industria.

La iniciativa se desarrollará hasta el 11 de diciembre, combinando jornadas de formación conjunta y visitas individualizadas en cada empresa para tutorizar el desarrollo de su estrategia de sostenibilidad. Según el Club de Calidad y el Ayuntamiento, esta metodología, que combina 15 horas de formación presencial intensiva con 12 horas de consultoría individualizada, permite generar sinergias y colaboración entre los diferentes participantes.

La redacción y aplicación de Planes de Sostenibilidad busca alcanzar un equilibrio entre el rendimiento económico, la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Además de generar un impacto positivo, facilita la reducción de riesgos, la optimización de la eficiencia operativa y la mejora de la reputación empresarial.

Se aspira a que, gracias a esta formación en sostenibilidad, cada empresa mejore su posicionamiento en el mercado, favorecer sus procesos de internacionalización, generar posiciones ventajosas en concursos públicos, respaldar la transparencia de la empresa y fortalecer la cadena de valor de la organización, lo que incluye desde la selección de proveedores responsables hasta la optimización de procesos internos.