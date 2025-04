Emilio Menéndez asegura la emoción en el Santo Entierro de Avilés

Fundada en 1952, la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora del Gran Dolor es la tercera cofradía más antigua de las ocho que componen ... la Semana Santa de Avilés. Impulsada por Armando Benítez, hizo su primera salida oficial el 11 de abril de 1952, Viernes Santo, como respuesta a la necesidad de crear un nuevo paso procesional que diese realce al paso final de la Pasión, el Santo Entierro terrenal del Cuerpo de Cristo camino al Santo Sepulcro. Así, la cofradía está basada en la Adoración al Cristo Yacente, verdadero símbolo de la Pasión.

El Hermano Mayor de la cofradía es una persona muy reconocida dentro de la sociedad avilesina, nada más y nada menos que Juan Muñiz, que compagina este cargo con los de director del Colegio Paula Frassinetti y entrenador y director deportivo del Horizonte Atlética Avilesina de balonmano.

Preguntado por las posibles novedades de la Hermandad de cara a esta Semana Santa, Muñiz recuerda que «somos una cofradía muy austera, no dejamos de llevar al Yacente después de bajarlo de la cruz y en general no gustan mucho las innovaciones». Lo que sí se repetirá es la actuación del tenor avilesino Emilio Menéndez, que «cantará 'La muerte no es el final', un acto francamente bonito», recalca.

Además, «toda la Hermandad va a estar presente en el desenclavo, como se hacía en los años sesenta». Si la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora del Gran Dolor hizo su primera salida oficial acompañada por 33 hermanos, número que se eligió para escenificar los años terrenales vividos por Nuestro Cristo Redentor, aumentar el número de cofrades no es un objetivo.

«Estamos contentos. No somos una cofradía para muchísima gente. Estamos muy contentos de la gente que tenemos y sobre todo de lo mucho que trabaja cada uno de nuestro hermanos cofrades».

El Santo Cristo Yacente, en su urna, está expuesto al culto a lo largo del año en una de las capillas de la nave central de la Iglesia de San Nicolás de Bari, sede de la Hermandad.