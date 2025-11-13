El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de las instalaciones de Tadarsa. LVA
Laboral

Una sentencia cambia la forma de compensar las bajas en Windar

La resolución aún está pendiente de recurso pero podría trasladarse a otras empresas del Metal en la región, señala el abogado Iván Menéndez

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés ha modificado el sistema de la empresa Tadarsa, del grupo Windar, aplica para la compensación de las bajas. La decisión judicial aún no es firme pues está pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias pero podría abrir un camino para otras reclamaciones idénticas en el grupo, pero también en todo el sector del Metal en Asturias, explicó el abogado Iván Menéndez, de Norteña Abogados, que ha defendido los derechos del trabajador.

El convenio de Tadarsa contempla que la empresa complemente el dinero que los trabajadores reciben de la Seguridad Social cuando se encuentran de baja. Es un fondo existente con el objetivo de que los trabajadores no pierdan dinero durante sus bajas laborales. Hasta el momento, la dirección ha utilizado como criterio los últimos tres meses trabajados antes de la baja. Sin embargo, un empleado de Tadarsa consideró que el criterio no era el adecuado. «Estudiamos el caso y vimos que se debía calcular con la referencia de la media de todo el año de salario, ya que es lo más correcto para que el trabajador no pierda poder adquisitivo», explica Iván Menéndez.

La sentencia del Juzgado Número 2 de lo Social de Avilés da la razón a los planteamientos del trabajador, modificando el criterio que se venía aplicando hasta la fecha. «La sentencia sólo hace caso a un trabajador, pero si la sala de lo Social del TSJA nos da la razón, abre una vía para futuras reclamaciones en el grupo Windar», avanzó Iván Menéndez. El letrado considera que podría extenderse a otras empresas del sector Metal en Asturias, donde esa compensación no siga el criterio del año.

