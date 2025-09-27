Sialtrónica, Emprendedor del Año de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Avilés ha seleccionado a la empresa Sialtrónica como Emprendedor del Año, y le ha concedido su premio Futuro Avilés, ... que busca reconocer a los empresarios que destacan por su carácter innovador, su originalidad y la calidad de sus productos.

Sialtrónica, instalada en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) desde hace alrededor de tres años, fabrica y comercializa desde Avilés sistemas de señalización vial inteligente, principalmente pasos de cebra que combinan sensores con paneles led de bajo consumo que se activan ante la presencia del peatón para mejorar su visibilidad y, por tanto, su seguridad. Por ellos han recibido ya varios premios internacionales.

Llegó a Avilés a través de la oficina de captación de inversiones de las cámaras de comercio asturianas, y desde entonces ha ido integrándose en el ecosistema avilesino. La compañía ya ha instalado sus pasos de cebra en seis países, la mayor parte europeos, pero también en Sudamérica, y tiene intención de seguir creciendo.

La Cámara ha valorado las innovaciones implantadas en los sistemas comerciales, su vocación internacional, la originalidad y calidad de sus producto y el empleo generado además de sus planes de inversión, las certificaciones en materia de sostenibilidad y medio ambiente, y la inversión en digitalización en inteligencia artificial.

Entrega en Soto

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 9 de octubre a las siete de la tarde en el teatro Clarín de Soto del Barco. El Premio cuenta con el patrocinio del Banco Sabadell que otorgará una dotación en metálico de 2.000 euros, además de la adhesión a la Cámara de Avilés durante una anualidad.

Se trata del segundo reconocimiento institucional de la empresa este año, ya que fue seleccionada por el Ayuntamiento de Avilés para representar al municipio encuentro anual de la Red Innpulso, que se levó a cabo el pasado mes de junio en Gijón, donde Sialtrónica se llevó el Premio Innovación Tecnológica