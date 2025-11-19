El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Delante, Domingo Martínez Sola y Teresa Vieites; detrás, Soraya Casares, Yolanda de Luis, Carmen Peláez, Isabel Menéndez, José Manuel Rodríguez Baltar y Mariví Monteserín. PABLO NOSTI

Soraya Casares y Difac animan a seguir luchando por la igualdad

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras entrega en la Casa Municipal de Cultura los terceros premios Adelia Castañón

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:39

Comenta

Perseverar en la lucha de la defensa de los valores feministas y contra la desigualdad fue el mensaje principal en el acto de entrega de ... los III premios Adelia Castañón que la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Avilés celebró ayer en la Casa Municipal de Cultura. Presentada por Yolanda de Luis, jefa de información local en LA VOZ DE AVILÉS, la entrega reconoció la trayectoria individual de Soraya Casares Alperi y los treinta años de trabajo colectivo de la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Soraya Casares y Difac animan a seguir luchando por la igualdad

Soraya Casares y Difac animan a seguir luchando por la igualdad