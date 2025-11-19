Soraya Casares y Difac animan a seguir luchando por la igualdad

Perseverar en la lucha de la defensa de los valores feministas y contra la desigualdad fue el mensaje principal en el acto de entrega de ... los III premios Adelia Castañón que la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Avilés celebró ayer en la Casa Municipal de Cultura. Presentada por Yolanda de Luis, jefa de información local en LA VOZ DE AVILÉS, la entrega reconoció la trayectoria individual de Soraya Casares Alperi y los treinta años de trabajo colectivo de la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC).

Soraya Casares recordó sus inicios en la lucha feminista y reivindicativa hace más de cincuenta años con un compromiso que mantiene activo y donde renovó la necesidad de perseverar ante el avance «de la derecha y la extrema derecha», con el riesgo que supone «para los derechos de las mujeres, comenzando por el derecho al aborto y empezando a poner en duda el derecho al voto como sucede en Estados Unidos».

Soraya Casares destacó los avances de este medio siglo, pero alertó del peligro de un retroceso que comienza «con los ataques a los servicios públicos, donde las más perjudicadas siempre son las mujeres». Casares defendió la necesidad de la unidad del movimiento feminista para mantener los derechos y libertades de este tiempo.

El premio Adelia Castañón a título colectivo se entregó a DIFAC, siendo recogido por su presidente de honor, Domingo Martínez Sola, y Mercedes Vieites. «Estamos como en casa», aseguró Martínez Sola.

El presidente de honor de Difac recordó el trabajo que se ha hecho para derribar las barreras físicas en la ciudad, aunque alertó que «las barreras invisibles son las más peligrosas para conseguir la plena igualdad». En este sentido, aseguró que «aún queda mucho por hacer».

Además, Yolanda de Luis moderó una mesa redonda sobre la mujer y discapacidad en la que se reflexionó sobre los límites. Contó con la experiencia de Carmen Peláez, campeona del mundo de surf adaptado, e Isabel Menéndez, presidenta de la Asociación de Sordociegos de Asturias. Ambas lanzaron la idea central de que no existían límite. Sin embargo, aunque no existen límites, se surgen barreras. «En ocasiones, bancos o las administraciones públicas no tienen en cuenta nuestra realidad», comentó Menéndez.