Los técnicos de inserción clausuran su encuentro nacional
«Sois el mejor instrumento para que una persona que piensa que su vida tiene poco futuro acabe teniendo un proyecto de vida»
R. D.
AVILÉS.
Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00
El Pabellón de La Magdalena acogió estos días el Encuentro Estatal de Personal de Acompañamiento de Empresas de Inserción 2025, que reunió en Avilés a más de 130 personas y ayer, en la jornada de clausura, se cerró con un acto institucional en el que estuvo presente el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, junto a los representantes de las entidades organizadoras del evento.
El edil dedicó a los asistentes unas palabras de agradecimiento por escoger Avilés para este encuentro estatal y puso en valor la labor de las empresas de inserción laboral y sus técnicos. «Sois el mejor instrumento para hacer esa labor, para que una persona que piensa que su vida se acabó y que tiene poco futuro cambie esa forma de ver la vida y dé un paso adelante y acabe teniendo un proyecto de vida. Aquí llegamos directamente a las personas. Y luego, lo sabéis porque os ha pasado, es gratificante que te paran al cabo de tiempo y te lo agradecen porque esas personas no creían en sí mismas y ahora sí creen. Creo que eso no se puede pagar y a veces no se puede ni explicar», destacó Guerrero.