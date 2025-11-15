Los técnicos de inserción clausuran su encuentro nacional

R. D. AVILÉS. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Pabellón de La Magdalena acogió estos días el Encuentro Estatal de Personal de Acompañamiento de Empresas de Inserción 2025, que reunió en Avilés a más de 130 personas y ayer, en la jornada de clausura, se cerró con un acto institucional en el que estuvo presente el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, junto a los representantes de las entidades organizadoras del evento.

El edil dedicó a los asistentes unas palabras de agradecimiento por escoger Avilés para este encuentro estatal y puso en valor la labor de las empresas de inserción laboral y sus técnicos. «Sois el mejor instrumento para hacer esa labor, para que una persona que piensa que su vida se acabó y que tiene poco futuro cambie esa forma de ver la vida y dé un paso adelante y acabe teniendo un proyecto de vida. Aquí llegamos directamente a las personas. Y luego, lo sabéis porque os ha pasado, es gratificante que te paran al cabo de tiempo y te lo agradecen porque esas personas no creían en sí mismas y ahora sí creen. Creo que eso no se puede pagar y a veces no se puede ni explicar», destacó Guerrero.

